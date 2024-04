Cómo fue la historia de amor entre Milca Gili y Luciano Pereyra, que habría inspirado la novela «Oscura»

Milca Gili, empresaria y escritora, reapareció en las últimas horas y habló nuevamente sobre su desafortunada historia de amor con Luciano Pereyra antes de escribir su libro «Oscura», la obra que cuenta parte de su relación con el cantante y que tanto la afectó entonces.

La historia entre Milca Gili y Luciano Pereyra inició en 2004, cuando se conocieron en el boliche «Asia de Cuba». Sin embargo, recién en 2012 volvieron a encontrarse personalmente e iniciaron un apasionado romance.

Milca Gili y Luciano Pereyra mantuvieron una relación de bajo perfil, que duró más de cinco años. «Él me encaró, yo no le di bola y me fui» contó la modelo sobre la primera vez que se vieron con el cantante. Posteriormente, ella se mudó a Italia y recién en 2011 volvió al país. Sin embargo, el destino volvió a unirlos y, a partir de entonces, tuvieron años inseparables.

«Él se acordaba de mí, eso fue fuerte y lindo. Desde ese momento nos re enganchamos mal y fue una relación re linda. Al principio solamente nos dimos un beso y fue bastante romántico porque hubo flores», había detallado ella sobre el comienzo de su romance con el músico.

La apasionada relación «fue amor puro desde el primer beso. Estuvimos muchos años tranquilos y estables, lejos de los medios y de cualquier opinión ajena, hasta que nos fuimos a vivir juntos: ahí me propuso matrimonio y tener hijos» contó en el pasado Milca Gili sobre su amor con Luciano Pereyra.

La triste ruptura se dio porque, según reveló Milca, «la pareja ya no era ‘democrática'»: «si no lo aceptaba, no lo amaba» era la premisa que, de acuerdo al testimonio de la modelo, regía los vínculos de Luciano Pereyra.

En 2017, la pareja decidió separarse; sin embargo, el ida y vuelta no terminó ahí. Las indirectas en redes sociales parecieran continuar entre uno y otro, mientras que Luciano Pereyra creó muchas canciones inspiradas en su historia de amor con Milca Gili, aunque el artista no lo reconoce públicamente.

Quién es Milca Gili, la expareja de Luciano Pereyra que reapareció en las últimas horas

La popularidad de Milca Gili deviene de mucho tiempo atrás, con una extensa carrera de modelaje internacional que la ha tenido en las pasarelas de Italia, con gran éxito. En su haber, cuenta con páginas de revistas de moda promocionando a diversas marcas, como Fila, Diesel o Cavalli. Sus inicios fueron en Argentina, de la mano de la agencia de Ricardo Piñeiro, lo que le abrió la puerta a nivel mundial para llegar a las más altas escalas.

La también empresaria presentó su obra prima «Oscura», publicada por Editorial Planeta, que se define como «una parodia a un mundo acomodado y frívolo que parece brillar solo para quienes lo consumen, pero con una trastienda oscura y deprimente«.

Su vínculo con Luciano Pereyra duró alrededor de cinco años, aunque se desconoce públicamente cómo se inició. Según el relato de ella, fue una relación de muchas idas y vueltas, donde ella asumió la «responsabilidad de haber seguido intentando buscar ese amor, cuando ese amor no era«.