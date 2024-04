Mirtha Legrad a El Polaco: «¿Sos fiel o metés los cuernos?»

Mirtha Legrand estuvo al frente del programa Almorzando con Juana de El Trece y allí fue punzante con El Polaco, invitado al almuerzo mediático.

La conductora no dudó en consultarle al músico por su presente amoroso, luego de varios idas y vuelta con Barby Silenzi. «¿Sos fiel o metés los cuernos?», le preguntó Mirtha a El Polaco.

«¿Usted qué dice, qué piensa»?, retrucó el artista, ante la filosa pregunta que revolucionó la mesa. «Que metés los cuernos», le contestó Mirtha, sin dudarlo.

“No, no, maduré, Mirtha. Me porto bien. Elijo la paz mental hoy en día, me siento bien”, aseguró el intérprete, tratando de superar el momento de nerviosismo.

Por qué Juana Viale no condujo su programa en El Trece

Juana Viale se ausentó de su programa «Almorzando con Juana» por una aventura en el océano junto a su novio, Yago Lange.

Juanita estará ausente por casi un mes, y en su lugar estará Mirtha Legrand, que ayer recibió en su mesa a Marixa Balli, Yanina Latorre, Dalia Gutmann, Brenda Gandini y El Polaco.