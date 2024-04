Mon Laferte paró su show en Buenos Aires por la invasión de mosquitos: «Es la primera vez que me pasa”

Mon Laferte, que se presentó en el Movistar Arena en Buenos Aires con su gira internacional Autopoiética Tour 2024. La artista chilena llegó al país y vivió una noche soñada aunque tuvo que sortear un inconveniente que no tenía previsto en su itinerario. Lamentablemente su fecha coincidió con la invasión de mosquitos y la epidemia de dengue que sufre la ciudad, como otras regiones del país y no quedó exenta al tema.

El show se llevó adelante en el Movistar Arena y duró más de dos horas y media en las que interpretó 33 canciones. La acompañaron un despliegue de pantallas led, una estatua gigante, artistas en escena y hasta recitó el tango “Los mareados” (de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo) en homenaje a Mercedes Sosa, artista que ella escuchaba cuando era pequeña.

Durante el show todo fue espectacular y el público argentino fiel a su euforia y fanatismo le demostraron que estaban felices con su presencia. Hasta que mientras entonaba su canción Tu falta de querer, Mon tuvo que interrumpir el tema por unos visitantes bastante insistentes: los mosquitos.

Primero la artista le contó a sus fanáticos con la guitarra en su mano que la había picado un mosquito. “Es la primera vez que me pasa esto en un show”, aseguró la chilena, lo que causó la risa de todos los presentes. Luego inició la canción, pero la incomodidad fue tan grande que tuvo que parar de cantar porque le incomodaba tocar el instrumento.

Cuando finalizó la canción, la artista fue nuevamente picada por un mosquito, pero esta vez en su hombro izquierdo, por lo que le pidió a la organización que le alcanzara un repelente y también le aclaró a sus fanáticos lo que estaba pasando.

Acto seguido, siguió con su improvisada crónica: “El Movistar Arena canta ‘re pe lente, re pe lente‘. Se para el recital porque la siguen picando. Alguien le pone repelente a Mon Lanferte y pide que le den repelente a todos los presentes pero le explican que no se puede porque es de una persona del público.

Ese fue uno de los momentos más divertidos de la noche. Si bien un poco incómodo para la artista, su público no paró de reírse. Incluso, cuando Mon le pidió a su staff que repartiera repelente entre el público. Pero el colaborador le aclaró que eso no era posible, ya que el producto no era de ellos, sino que era justamente de alguien del fandom que se lo había prestado a ella.

La chilena hizo gala de su buen humor y su profesionalismo y siguió adelante con el concierto. Al finalizar, se manifestó al respecto, con un mensaje cargado de ironía y sarcasmo a los molestos visitantes que no la dejaron tranquila durante su show. “Y los mosquitos me adoran”, comentó en su perfil de X, junto a la bandera argentina.

