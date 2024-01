Mónica Gutiérrez habló del incómodo incidente con su marido: «Pido disculpas a la audiencia»

La periodista Mónica Gutiérrez vivió un bochornoso momento durante una salida en el programa A la Barbarossa (Telefe). Es que mientras hacía el Zoom desde su casa, apareció su marido semidesnudo. Rápidamente, el video se viralizó en las redes sociales.

Gutiérrez fue convocada para hacer un análisis exhaustivo de la movilización de la CGT y atendió el móvil desde su hogar. Pero en un momento de la charla con Verónica Lozano, su marido Alejandro Gawianski caminó desnudo y tapándose las partes íntimas.

Horas más tarde, la periodista se refirió a este insólito momento y prefirió tomarlo con humor. “Me llamaron del programa de Georgina, pero muy sobre la hora. Entonces me acomodé rápido en un lugar de la casa y no fui a otro lado, entre otras cuestiones, porque todos están trabajando de manera virtual”, introdujo.

Asimismo, la periodista explicó el contexto del video. “Yo estaba participando de una nota de alto voltaje político en Telefe. Estábamos hablando del paro, de lo que sucedía en la calle y del operativo antipiquete. En un momento, la productora me escribe al WhatsApp mientras yo salía por Zoom y me dice: ‘¿Querés aclarar algo con relación a lo que pasó?’. Y yo no sabía lo que había pasado, fue un segundo. Y le dije que sí, ¿qué puedo hacer más que tomármelo con humor? No es nada grave”, contó.

El problema para el marido de Mónica Gutiérrez fue que el móvil, gracias a su rating, se fue extendiendo. Y lo que parecía que eran unos minutos se alargó a más de media hora. “Él seguramente pensó que el ángulo del teléfono no lo iba a tomar. Además, el momento al aire se fue extendiendo y él había quedado atrás de una puerta, y por ahí, se desesperó porque también tenía que ir a trabajar y hacer sus reuniones”, explicó.

Sin embargo, ante la viralización del video y los memes que recibió a lo largo de la jornada, Mónica Gutiérrez decidió tomarlo con calma. “Son accidentes domésticos de la vida virtual, podríamos decir. Es lo que pasó y lo podemos tomar de muy diversas maneras. Pido disculpas a la audiencia. Fue un blooper. Algunos se divirtieron mucho con la cosa y no hay mucho más para decir”, continuó.

El marido de Mónica Gutiérrez salió semidesnudo en televisión: el momento

Con información de La Nación