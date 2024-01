Video | Eduardo Belliboni intentó seducir a Carmen Barbieri durante el paro de la CGT: «Dispuestos a todo»

Una inusual escena tuvo lugar este miércoles durante el paro general de la CGT. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, intentó seducir a Carmen Barbieri en un móvil y le lanzó una sugerente invitación.

La secuencia quedó registrada en vivo, cuando Belliboni brindaba una entrevista al programa Mañanísima (Eltrece) para hablar sobre la protesta en contra del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el dirigente sindical se dispersó durante unos minutos cuando se enteró de que la persona con la que estaba conversando era Carmen Barbieri.

“Un honor que me entrevistes, de tantos años de haberla visto, de mi infancia, de mi juventud”, dijo con una sonrisa y un tono seductor.

La conductora trató de no darle mucha importancia al comentario, pero los integrantes del panel no dejaron pasar la situación. “¿Te gusta Carmen? Porque se ha formado una pareja”, intervino la periodista Mercedes Ninci, quien se encontraba junto al dirigente del Polo Obrero a metros del Congreso de la Nación.

Sin titubear, el entrevistado contestó: “Y bueno, estamos dispuestos a todo en esta vida”.

Por otra parte, Belliboni aprovechó para negar que haya estado de vacaciones en Punta del Este durante las últimas semanas. Dicha versión había cobrado fuerza después de que circularan unas fotos donde supuestamente el gremialista aparecía en la playa. “Yo no estuve en ningún Punta del Este, ya saqué un video denunciando que eso es falso. En el mismo momento en que decían eso, yo estaba en Burzaco”, lanzó con contundencia.

Curiosamente, la desmentida sirvió para que Belliboni volviera a insinuársele a la conductora del programa. “Si ustedes me invitan, no tengo ningún problema (en ir). Debe ser una playa hermosa, no la conozco. Y si me invita Carmen, bueno, listo, ya está”, concluyó.

Carmen Barbieri sobre la insinuación de Eduardo Belliboni: «Me gusta como hombre, es grandote»

Tras la entrevista, los panelistas del ciclo le preguntaron a Carmen Barbieri si existía la posibilidad de que acepte salir con el dirigente.

Fiel a su estilo, y sin esquivar el tema, la capocómica no descartó la idea de tener un romance con el dirigente del Polo Obrero. “Me gusta, hablábamos como si nos hubiésemos conocido de otra vida”, sostuvo.

Y, mientras Estefanía Berardi la trataba de convencer de que no era un buen candidato, agregó: “Me gusta como hombre, es grandote”.

Para cerrar el tema, la conductora se puso seria y aseguró que no quería seguir ahondando en el tema porque no estaba segura si Belliboni es un hombre soltero. “No está casado porque te tiró todos los perros”, remató Diego Ramos y generó risas entre todo el panel.