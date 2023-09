Moorea, la hija de Floppy Tesouro, desató una fuerte polémica tras su charla con Marcelo Tinelli

El último viernes, Moorea, la hija de Floppy Tesouro, protagonizó un polémico momento ante las cámaras del Bailando 2023, en lo que fue un ida y vuelta con Marcelo Tinelli mientras se esperaba el pase por la pista de Kennys Palacios.

Es que, en la previa del baile, Marcelo Tinelli le preguntó a Moorea si le iba bien en el colegio. «Creo que a vos antes te iba mal» lo chicaneó la hija de Floppy Tesouro, y el conductor le contestó «fui excelente alumno… ¿Qué sabés vos de mi vida, pendeja?».

«Perdón que te diga pendeja, me salió así decírtelo» se disculpó Marcelo Tinelli, ante el exabrupto. Y la hija de Floppy Tesouro redobló la apuesta: «yo te diría pelot…», concluyó y dejó a todos en silencio en medio del show.

La reacción de Moorea, de 7 años, generó gran malestar alrededor del Bailando 2023 y levantó muchas críticas de famosos sobre lo ocurrido. Sucede, además, que Floppy Tesouro siguió con la exposición de su hija, en un video en redes sociales donde le dice a Marcelo Tinelli que si quiere su presencia otra vez en el programa debe darle «money money».

«Que mal dejar que un niño de 6 años hable así en tv , no es gracioso , cada uno hace y cría como puede pero no me parece correcto» publicó Flavio Mendoza, en su cuenta de X.

También otros famosos se sumaron a las críticas por la exposición de Moorea, la hija de Floppy Tesouro. Fernando Piaggio, conductor del ciclo «El run run del espectáculo», criticó el rol de Marcelo Tinelli: «Vos como conductor y ser humano tenés que reflexionar y no podés dirigirte así a una criatura. Y la madre tampoco puede permitir que te dirijas así hacia su hija y tampoco arengar a que la nena hable y que diga lo que quiera» indicó.

La polémica está abierta y, ahora, se espera la palabra de Marcelo Tinelli este lunes, en una nueva semana de Bailando 2023 por la pantalla de América.

Qué días está el Bailando 2023 en la pantalla de América

Para ver el Bailando 2023, el programa se emite en la pantalla de América de lunes a viernes, a partir de las 21:45, después de LAM.

Su repetición puede verse, también, a través de YouTube en la cuenta oficial de América, de manera on demand pocas horas después de su emisión al aire.