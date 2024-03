Morena Rial acusó a Luis Ventura de ‘traidor’ tras revelar su embarazo

Morena Rial no puede salir de la escena mediática. Hace algunos meses la influencer compartía el conflicto con su familia, Jorge Rial y su hermana Rocío, ya que no contaba con una casa donde vivir. Luis Ventura, a quien llama su tío del corazón, se sumó a la lista de sus enemigos luego de que el periodista confirmara su segundo embarazo.

Se confirmó que More Rial está esperando su segundo hijo junto a Matías Olgas, un boxeador cordobés con el que mantiene una relación desde hace algunos meses. Sin embargo, la influencer mostró su enojo porque Luis Ventura no le dio la oportunidad de revelar la buena noticia a sus tiempos.

“Confirman cosas que no tendrían que haber confirmado”, expresó Morena en Socios del Espectáculo y aseguró: “Las embarazadas, las madres, suelen esperar un tiempo prudencial para hablar de su embarazo o de su vida porque nunca se sabe qué puede pasar. No estoy ni de tres meses”.

La mediática explicó los motivos de su enojo y se relaciona al embarazo que perdió hace un tiempo. “Hace un año y medio perdí un bebé y ahora tengo que esperar un tiempo para decirlo, pero un infeliz confirmó cosas que no tenía por qué hacerlo”, señaló enojada.

“No me respetó. Es un pelotu… que tendría que haber respetado mi decisión. Es una locura todo esto. No tiene noticias y por un minuto de fama tira esta bomba. Es un acelerado”, continuó furiosa Morena.

En su descargo tildó de “traidor” a Ventura y pidió que no le vuelva a hablar: “Le dije que no me hable más. Si me habla es para bardearlo. Esto tiene que confirmarlo la madre, el padre o en este caso Fran, que es familia. No tiene por qué hablar él”.

Luis Ventura confirmó el embarazo de More Rial

Luis Ventura reveló que Morena Rial está embarazada y espera a su segundo hijo. El periodista estuvo presente en A La Tarde donde brindó detalles sobre esta noticia. “Vi feliz a Morena”, sostuvo Luis.

“Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia. Es algo consistente, que es moneda corriente dentro de su realidad y dentro de esa realidad, que yo quiero que sea llena de felicidad, me puso contento”, justificó su accionar el periodista.

Ventura aseguró que Morena “está bárbara” con la llegada de su segundo hijo. La mediática ya es mamá de Francesco y en esta oportunidad se encuentra en la dulce espera junto a Matías Olgas, un boxeador de 20 años con el que decidió comenzar una familia. “Es una relación que tiene varios meses. Están muy bien. Están conviviendo, juntos en este proyecto y están muy entusiasmados”, informó.

Además, el conductor contó cómo fue que se enteró del embarazo de Morena. “Hace poco más de un mes ella me llamó y me dijo ‘tío, estoy embarazada, por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’. Hablamos de eso y de Francesco que hoy cumplió el aniversario de su bautismo, de las dificultades en la vida para encontrar una vivienda como corresponde”, desarrolló.

Con información de Noticias Argentinas