Debate presidencial 2023: El picante tuit de Jorge Rial donde comparó a su hija con Javier Milei

Jorge Rial estuvo siguiendo aténtamente el debate presidencial 2023, de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre, y dejó picantes tuits en su cuenta de X @rialjorge, haciendo referencia a los diferentes candidatos. Sin embargo, el que más llamó la atención fue uno en el que hizo mención a su propia hija, Morena Rial.

Jorge Rial, conductor de Argenzuela, hizo diversos comentarios irónicos, entre los que se destacaron: «Antes de terminar que alguien le tire un derecho a réplica a Juan Schiaretti. No sean malos» sobre el gobernador de Córdoba, y «la que mejor entiende de que se trata esto es Myriam Bregman. Hay que darle el ministerio de debates del próximo gobierno» sobre la candidata del Frente de Izquierda (FIT).

Pero uno de sus tuits generó gran repercusión porque hizo alusión a su hija More Rial, con quien se encuentra distanciado desde hace algunos meses por diferencias personales.

«Creo que ya tengo vistas las caras de Javier Milei en algún lado…» publicó Jorge Rial e hizo alusión a las caras de More Rial, su hija, en una entrevista al programa «LAM», con el movilero Santiago Esposatto, donde hizo muecas irónicas cuando contestaba las preguntas.

Creo que ya tengo vistas las caras de @JMilei en algún lado… pic.twitter.com/Udb9S6wcYO — JORGE RIAL (@rialjorge) October 2, 2023

Intentaron golpear a Jorge Rial en la calle

El periodista Jorge Rial brindó detalles del ataque que sufrió en la puerta de Radio 10, donde una mujer intentó golpearlo con una botella, mientras daba una entrevista.

«Salí solo, como siempre porque no tengo custodia, y me estaban esperando los chicos de Socios del Espectáculo para hacer una nota. En ese momento, me paro y veo que hay una señora que se da vuelta y me encara. Me empieza a gritar: ‘dejá de perseguirme, dejá de mandar gente a mi casa, dejá de espiarme, ¿qué te importa lo que tengo en la nariz? Si querés te estornudo para que veas’», relató el conductor de Argenzuela en diálogo con C5N.

Ante esto, Jorge Rial confesó: «Intenté calmarla al principio porque no sabía quién era. La gente de seguridad se la lleva para la esquina y arranco la nota normal como estaba previsto. Me di cuenta rápido que estaba desequilibrada mentalmente. Acá no hubo connotación política, es alguien que está obsesionada conmigo».