Morena Rial cada vez más complicada: se conocieron audios donde planea robar junto a su bebé de 6 meses

A un mes y medio de recibir su libertad “extraordinaria”, se conocieron chats y audios que confirman el vínculo de Morena Rial con la banda delictiva que realizaba robos y entraderas. En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mostró los audios de la hija de Jorge Rial preguntando y dando indicaciones para efectuar el robo del 18 de enero, por el cual luego fue detenida por la Policía.

El contenido de los audios de Morena Rial

“¿Escuchá, están seguros de que tienen esa plata? Porque si están seguros yo vuelvo. ¿Me entendés? No vamos a ir corte y que no haya un peso porque me mato”, indicaba el mensaje de voz que More le mandó a otro de los involucrados.

El periodista especializado en casos policiales, Mauro Szeta, explicó que habría otra banda que sería la encargada de pasarle la información de los robos a la influencer: “Está preocupada por si el botín a repartir es importante o no y eso define si se mete o no”, comentó sobre el audio.

A continuación, mostraron otro de los mensajes de voz en el cual le da indicaciones a otra persona para llevar a cabo el delito y anuncia que ella se presentará junto a su bebé.

«Eu, Alan, escuchá. Yo voy con la Luna y el bebé. Pero escuchame una cosa: pongan nafta diesel ustedes hoy. Porque nosotras pusimos ayer. Yo puse 25 lucas ayer y gastamos casi todo. Dimos más vueltas que una calesita. Aunque sea pongan 15. Yo ahora voy para allá. Pero dividamos la nafta porque no estamos haciendo un peso. No estoy agarrando un peso y mañana me pasan plata a mí. Entonces tampoco estoy para estar perdiendo tiempo en la calle», decía Morena en el audio.

Ante ello, el periodista sostiene que tras los recientes audios, corre peligro la justificación de la libertad extraordinaria de Morena: «Ella esté excarcelada por cuidar a su bebé es inválido, porque no demuestra interés en su bebé'».