Aseguran que Morena Rial estuvo de fiesta y a los besos con un ex Gran Hermano

Aseguran que More Rial habría estado a los besos con el ex Gran Hermano, Hernán “el Negro” Onty, en un club nocturno de Zona Oeste este fin de semana. La hija de Jorge Rial fue captada por las cámaras de uno de los presentes.

Morena habría dejado atrás el caso de robo en el cual fue involucrada y ahora, disfruta de su libertad y hasta estaría siendo vinculada románticamente con el ex participante del reality de Telefe.

🚨ÚLTIMO MOMENTO: en la noche de este domingo en en el vip de Pinar de Rocha More Rial a los besos con el ex GH y co conductor de Los Bro: HERNÁN EL NEGRO ONTY! Chape y se prometieron volver a verse! pic.twitter.com/o5ZDsGdx19