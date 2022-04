Morena Rial está embarazada: «Mi papá quedó medio como shockeado»

Este jueves, el conductor del ciclo, Ángel de Brito reveló en LAM una noticia que sorprendió a todos. Morena Rial está embarazada y esperando su segundo hijo.

«Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi (su pareja) me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí«, confirmó luego la hija de Jorge Rial en el programa.

En el ciclo que conduce De Brito, contó que Maximiliano Bertorello, con quien vive en Córdoba, tiene una nena de 9 años y que desde su círculo íntimo aseguran que tendrá una beba. «Me es indiferente si es nena o nene pero todos me dicen que va a ser nena, así que…», expresó.

Por otro lado, Morena Rial reveló la reacción de su papá al conocer la noticia. «Mi papá quedó medio como shockeado. Yo no se lo dije, se lo dijo Francesco porque yo le había explicado que tenía un bebé en la panza», dijo.