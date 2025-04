Morena Rial, furiosa contra un notero de LAM: lo amenazó con tirarle gas pimienta

Morena Rial protagonizó un tenso momento al enfrentarse a Rodrigo Bar, un cronista que buscaba su declaración frente a las nuevas capturas de pantalla que trascendieron en los medios y que confirman que ella formaba parte de una banda delictiva.

La palabra de Morena Rial

La hija de Jorge Rial publicó en sus historias que presentaría acciones legales en contra del notero de LAM, señalando que sufrió una situación de violencia por parte de él.

“Lamentablemente hoy sufrí agresiones en un contexto de violencia de género por parte de un panelista de LAM! Ya está informado @alejandro_cipolla quien va informar las medidas a tomar!”, adelantó la influencer en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Ángel de Brito compartió las imágenes del momento al cual se refiere Morena, desmintiendo que haya una agresión o violencia de género de parte del notero Rodrigo Bar. Más bien hubo una amenaza de ella de rociarlo con gas pimienta.

«La chorra se atrincheró en un kiosco, amenazó con llamar a la policía y después inventó que nuestro notero lo había agredido y era violencia de género«, adelantó el conductor previo a mostrar el archivo.

En el clip se puede ver como el periodista se acercó a buscar las declaraciones de la hija de Jorge Rial y ella mostraba una actitud evasiva e incómoda ante la situación, mientras sus amigas buscaban taparla de las cámaras.

“Yo soy re buena onda, no me molestes, no tengo ganas de hablar con vos, te pido que no me jodas”, respondía Morena a todas las preguntas de Rodrigo Bar. «Flaco, dejá de romper.. los hue.. sos re cargoso. ¿No entendes flaco? No quiero hablar con vos», repetía.

En un momento la situación escaló al punto que Morena le pidió a su amiga que le pase el gas pimienta, algo que no pasó desapercibido por el notero, quien contó en cámara que fue amenazado por la joven.

Finalmente, Morena y sus amigas se retiraron del lugar en un taxi mientras Rodrigo Bar terminaba con su labor periodístico.