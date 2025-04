Morena Rial volvió a meterse con Yanina Latorre, quien le respondió con todo

El cruce entre Morena Rial y Yanina Latorre parece no tener fin luego de que la influencer volviera a apuntar contra la conductora en sus redes sociales. Sin nombrarla directamente, la hija de Jorge Rial fue durísima al referirse a su rival mediática.

El cruce entra Morena Rial y Yanina Latorre

Mientras en LAM pasaban un informe sobre sus escandalosos problemas con la Justicia, la influencer posteó en sus historias de Instagram una burla en contra de Latorre: “Jajaja pelotuda, tantas ganas de que me cierren la cuenta de Instagram tenés pelo duro. Andá a ponerte botox y sacale la botella a tu hija. Hacete baño de crema, cornuda”.

Minutos después, volvió a atacar a Latorre: “Señora mayor, ya que usted habla del perdón, usted perdonó a un hombre que expuso a su familia y lo apodaron eternamente puntita. Por qué hace hincapié de la capacidad de perdón en el otro?»

La respuesta de Yanina Latorre a Morena Rial

Mientras transcurría el vivo de LAM, le mostraron a la panelista polémicos posteos que Morena le dedicó y estalló en contra de la hija de Rial, respondiendo todos sus puntos.

“¿Quiero que te cierren la cuenta de Instagram? Sí, porque sos chorra y sabés que hacés, Morena Real, promocionás casinos ilegales y eso es otro delito”, comenzó. Y agregó: “¿Tengo pelo duro? No, tengo bien el pelo, el tuyo estará duro. ‘Anda a ponerte botox’, me pongo todos los días porque tengo para garparlo, no afano”.

“¿Y ‘sacale la botella a mi hija’? Mi hija no es borracha ni es chorra como vos. Es una boluda que fue a bailar, tomó una copa de vino y la agarró la policía. Pagó la multa y se hizo cargo sola. Ni pagué yo ni la fui a atender”, se refirió al escándalo que sucedió con Lola Latorre.

Y cerró, dirigiéndose directamente a la hija de Rial: “Y me hago un baño de crema y soy cornuda. ¿Y a vos qué problema te pasa, Morena? Yo seré cornuda y pelo duro, pero vos sos chorra, chorra. Y salís a afanar con tu hijo lo más bajo que pueda ser una mujer”.