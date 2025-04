Morena Rial reveló un secreto que involucra a Wanda Nara: “Andaba con ella”:

En medio de la filtración de chats que la comprometen con diversos robos, Morena Rial soltó al aire que su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, mantenía una relación con la mediática Wanda Nara y logró desviar, aunque sea por un instante, la atención de su causa.

Morena Rial mandó al frente «sin querer» a Alejandro Cipolla y a Wanda Nara

Tras la presentación de un hábeas corpus para demostrar que no tiene un nuevo pedido de captura, Morena realizó una entrevista telefónica en donde le habló a la conductora del magazine de espectáculos, Pilar Smith: “Vos lo cubrías a Ale cuando andaba con Wanda, Pili. Vi todos los chats porque cuando él se distraía, le revisé todo el celular”.

No obstante, el “deslice” de la influencer no quedó sólo en la pantalla chica, sino que tomó el clip y lo compartió en sus redes sociales, donde generó más visibilidad. Junto a la historia de Instagram, etiquetó al letrado en la publicación: “Ale Cipolla, se me escapó”, junto a un emoticón de risas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la joven deja al descubierto los supuestos romances con su amigo, ya que hace menos de un mes lo había vinculado con la mediática. Ante esto, en marzo pasado, el abogado señaló: “Yo no conquisto mujeres, ellas me conquistan a mí”.