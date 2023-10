Morena Rial reveló el motivo de su visita a un amigo en la cárcel

Morena Rial viajó a Mar del Plata y aprovechó que estaba en esa ciudad para ingresar al penal de Batán y visitar a un joven que se encuentra detenido allí.

En diálogo con Bien de Mañana, la hija de Jorge Rial habló del vínculo que la une con el detenido: “Para empezar, quiero decir que esa persona tiene una familia y la exposición que le han dado no me parece bien”.

Qué dijo Morena Rial sobre su visita a la cárcel

“Tengo una amistad. Fui de buena onda. Está lejos de su casa y yo fui para Mar del Plata y no me costaba nada dejarle algunas cosas. No estoy en pareja con nadie. Ni con él ni con ninguna otra persona… Y me parece de más que pongan su cara o sus datos. No tienen por qué hacerlo”, se quejó.

Entonces le consultaron por qué ingresó como «concubina» y la hija del conductor dijo que lo hizo para que la dejaran ingresar: “En un servicio penitenciario solo pasan familiares o personas directas. No podés decir ‘soy una amiga, voy a pasar’”.

Antes de terminar la comunicación, Morena Rial remarcó nuevamente que son solo amigos y que tienen un vínculo de hace muchos años. También destacó que a pesar de estar distanciada de su padre, lo iba a saludar para su cumpleaños y que su hijo tiene un excelente vínculo con su abuelo: «Mi hijo lo ama».

Con información de Noticias Argentinas.