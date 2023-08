Morena Rial denunció al padre de su hijo: «Lo tiene retenido»

Morena Rial denunció en su cuenta de Instagram que su ex, Facundo Ambrosini, no le está devolviendo a su hijo Francesco. Su abogado, Alejandro Cipolla, dijo que «es lamentable que More esté padeciendo semejante salvajada por parte del progenitor de su hijo, el cual lo tiene retenido sin que ella pueda verlo».

«¿La justicia de Córdoba?¿Siempre miramos para otro lado? Si no se revierte estaré presentándome en la ciudad de Córdoba para continuar radicando denuncias penales», continuó el abogado, a lo que Morena respondió: «Siempre la misma puta historia…Gracias por estar, te amo».

El posteo en redes de Morena Rial sobre su hijo

«Amor de mi vida, todo va a pasar. Te lo prometo. Mamá es fuerte por vos, y acá te voy a esperar siempre», escribió la hija de Jorge Rial en su cuenta de Instagram, al tiempo que compartió un video bailando junto a su pequeño hijo.

«A uno no se le olvida quiénes son los hijos, uno los tuvo en el vientre, mata y come del muerto si es necesario, se lame y se chupa la sangre por el que sea mi chino. Te amo mi chico», agregó la mediática.

Por su parte, el abogado destacó que aún no pudo recuperar al niño. «¿Pudo Morena Rial rescatar a su hijo?», le preguntaron y su respuesta fue: «Por el momento, no».