Moria Casán desembarca en las mañanas de El Trece con su nuevo programa “La mañana con Moria”

Moria Casán debutará con un nuevo programa en noviembre y ya estuvo en El Trece haciendo las primeras fotos y promos para el ciclo que irá de lunes a viernes, a las 9 horas, en lugar de «Mujeres Argentinas».

Moria Casán adelantó cómo será su nuevo programa

El programa se llamará «La mañana con Moria« y contará con un grupo importante de panelistas compuesto por: Cinthia Fernández, María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Amalia Díaz Guiñazú, Mercedes Ninci, Federico Seeber y Gustavo Méndez.

«Adoro Canal 13, es mi primera casa, me trajo por primera vez Marrone en los ’70. Será un magazine de actualidad, pero tendrá mi impronta. Yo soy del momentismo absoluto, lo que más me gusta es el espectáculo y el chisme. El chisme va a estar«, comentó la diva.

«La gente no tiene idea de lo que es mi vida, hace más de 50 años que estoy en el teatro, nunca falté por nada y soy de las pocas personas que usa las mañanas, las tardes y las noches porque no me quiero perder de nada. Mucha mujer que me he encontrado, me dice ‘estoy esperando para verte'», aseguró Casán, que debutará en noviembre con su nuevo programa.