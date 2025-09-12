ESCUCHÁ RN RADIO
Sofía Gala sobre la ficción de Moria Casán: “Me enamoro de mi padre y me tengo a mí misma”

La intérprete se pondrá en el papel de su mamá gracias a la serie autobiográfica que relatará la vida de “La One”.

Redacción

Por Redacción

Aunque la misma Sofía Gala aclara constantemente que la serie de su mamá se basa en hechos ficcionados, varios curiosos aguardan a que el estreno ponga a la intérprete en la piel de Moria Casán en momentos como el parto o bien el enamoramiento de Mario Castiglione.

En diálogo con la periodista Estefanía Lisi y en el marco de la previa al estreno de la obra “Viuda e hijas”, la actriz reveló cómo será interpretar a “La One” durante su embarazo y hasta el parto de la misma Gala y lo definió como “terapia paga”.

Sofía Gala definió como “una situación metafísica” interpretar el embarazo de Moria en la serie

“Para mí es una situación muy metafísica casi y muy única, no sé si alguna vez pasó en la historia, que alguien haga de su madre, se enamore de su padre y se tenga a una misma. Es casi terapia paga porque la terapia es atravesarlo”, consideró la actriz.

Asimismo, señaló que está “muy contenta” por ser parte del ciclo: “Me siento privilegiada de poder atravesar esto, más allá de representar al ícono que es mi madre, ficcionar algo de mi vida, de cuando comienzo a existir, el porqué y hasta el encuentro de mis padres”.

No obstante, advirtió: “Siempre a tener en cuenta que esto es una ficción, más allá de que esté adaptada a la vida de mi mamá. Son hechos ficcionados, adaptados a Moria, pero esto no es un documental y por eso somos tres actrices tan distintas entre sí”.

“El yeite de no hacer tanto la imitación, sino que cada una encuentre la esencia en ella misma y la energía de Moria. Si quisiera que la imiten, hubiera elegido a imitadoras. Igual, hay algo que te instala a Moria, hay una monstra que tiene que salir de adentro tuyo”, añadió.

Respecto al proyecto que la pondrá en la mira junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth, concluyó: “Moria actúa también en la serie, entonces la real está. El proyecto busca encontrar una capa más profunda y dual porque a ella se la conoce”.


