Moria Casán destrozó a una usuaria que la criticó por una foto en bikini: «tapate vos, imbécil»

Las redes sociales todavía siguen siendo un clásico espacio para depositar críticas y prejuicios de manera espontánea e indiscriminada. En este oportunidad, Moria Casán se volvió el blanco de una usuaria de Twitter que la cuestionó fuertemente por su vestimenta y apariencia física. Aunque la dura respuesta de la «One» no se hizo esperar.

Soledad Mari (@Solemali4), arremetió furiosa en su cuenta personal: «Tápese, señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor«. El texto fue acompañado con una foto de Moria en la playa y con emojis de una carita vomitando.

La publicación se volvió viral en horas, con voces mayoritariamente en contra de las crítica expuesta. «Justo a Moria le venís a decir eso», se podía leer entre las respuestas que recibió la mujer.

“¿A vos qué car… te importa lo que ella se ponga encima? Ella o cualquier otra persona, sea de la edad que sea y tenga el estado físico que tenga”, le respondió un tuitero, al mismo tiempo que otra usuaria publicó la foto de perfil de la mujer que criticó a Moria y puso: “Con esa carita no podés decir mucho”.

El tweet fue borrado por infringir las reglas de la plataforma.

El tweet llegó a la vista de la propia exvedette de 76 años. Fiel a su estilo, Moría se encargó de remarcarla a la «hater» su falta de amor propio con un: “Me amo, tapate vos, imbécil que gastas una picture en mi»

Este domingo al mediodía, la actriz se volcó nuevamente a sus redes sociales y agradeció el apoyo del público. “Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta. Aclaro que el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto. Mi cesárea y la playa es la Bristol -grasa + celulitis + cesárea =libertad”, escribió.

“El soutien es de lencería ,y el bikini un moschino autentico, no de Senegal, jasa de los 90 ,thanks x mostrarme, ame la Bristol, gente anticareta, cuando fui al mar, pisé una milanesa y orgasmee #prueben”, completó la también conductora en otro tuit donde dio detalles de su atuendo que pudo verse en la foto que se viralizó.

Me amo tapate vos imbeci k gastas una picture en mi — Moria Casán (@Moria_Casan) January 14, 2023

Repercusiones presidenciales

Aunque a todos los comentarios negativos la dueña de la cuenta les contestó diciendo que la diva “no merece que la defiendan” porque “siempre se burló de todas las mujeres”, las reacciones no terminaron ahí. La propia Grabiela Cerruti destacó la actitud de la diva y le dejó un mensaje.

“Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida. Gracias @Moria_Casan por tu libertad. #Larevoluciondelasviejas te banca mucho” (SIC), escribió la vocera presidencial.

Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga.

Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida.

Gracias @Moria_Casan por tu libertad.#Larevoluciondelasviejas te banca mucho❤️ pic.twitter.com/gvEchF1GnW — Gabriela Cerruti (@gabicerru) January 15, 2023