La Luna de Flores atrapada entre araucarias y la pasión por la fotografía: una noche única en la Patagonia

Este mayo es un mes especial porque tendremos dos lunas llenas, y yo no podía dejar pasar la oportunidad de capturarlas en imágenes. En abril ya había fotografiado la luna llena con el Faro Río Negro y, el 1 de mayo, la Luna de Flores (la primera) me encontró en Villa Pehuenia, un lugar mágico rodeado de milenarias araucarias en nuestra Patagonia Argentina.

Bajo el cielo limpio de Villa Pehuenia, la luna llena se recorta entre araucarias milenarias en la mirada de Alejandro Carnevale.

La Luna de Flores se alzó entre ramas ancestrales y encontró en Alejandro Carnevale a su testigo paciente en Villa Pehuenia.

Desde hace días venía con la idea fija de capturarlas y plasmarlas en imágenes, así que cuando llegué a Villa Pehuenia para cubrir la Fiesta Nacional del Chef Patagónico me puse a buscar las araucarias que se encontrarían en la ruta de la luna. Con la aplicación del mapa del cielo busqué ese lugar donde luna y araucarias quedaran abrazadas en una misma foto.

La búsqueda comenzó, y después de un rato, encontré el lugar ideal. La luna se alzaba majestuosa entre las ramas de las araucarias, creando un escenario mágico.

Las araucarias se erguían hacia el cielo mientras la luna comenzaba a pasar entre las mismas hasta que en un momento pareció detenerse sobre una de ellas, como si posara y tomara un respiro antes de continuar su camino iluminando con suavidad la fría noche en la Patagonia.

Yo y mi cámara no dejábamos de plasmar tanta belleza , tratando de atrapar toda la magia que sucedía ante mis ojos. No quería dejar de capturar cada segundo de esa luna llena jugando entre las araucarias.

Después de disfrutar ese espectáculo ya estoy pensando en la segunda luna llena del mes, la Luna Azul, que caerá el 31 de mayo. Tengo planes y ansias por volver a vivir esa conexión entre la tierra y el cielo, buscando el lugar perfecto para inmortalizarla. Pero por ahora, me quedo con la emoción fresca de haber vivido esta experiencia única en Villa Pehuenia, rodeado de naturaleza y bajo el encanto eterno de la luna llena.

¿Porqué recibe el nombre de Luna de Flores?

La Luna llena de mayo es conocida como Luna de Flores, un nombre que proviene de la tradición de los pueblos originarios algonquinos del hemisferio norte. Según informes de la NASA y el Observatorio Real de Greenwich, este nombre se refiere a la abundancia de flores que caracteriza la primavera en esa región del planeta. Las tribus asociaban este plenilunio con el momento de máximo florecimiento en los bosques y praderas.