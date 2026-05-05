Una gigante láctea argentina se vuelve 100% verde: Mastellone completa su transformación energética

La medida implica una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 37.299 CO2e. Foto: gentileza.

La empresa láctea Mastellone Hnos. anunció haber logrado que la energía eléctrica destinada a la operación de sus 9 plantas sea de origen «100 por ciento renovable», como resultado de su compromiso de garantizar el cuidado ambiental, tratándose de un proceso que viene llevando adelante desde 2020.

«Es un gran hito para la empresa y también para los equipos que han trabajado en el proyecto. Es parte de una estrategia mayor que considera el cambio climático que contempla múltiples iniciativas llevadas a cabo y mejoras para el mediano y largo plazo», aseguró el Jefe de Gestión y Control Ambiental de Mastellone Hnos., Juan Alonso.

Según se precisó desde la compañía, el impacto de esta medida se traduce en una reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 37.299 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

El «cuarto eslabón» para llegar a ser 100% renovable

Este paso se trata del «cuarto eslabón» de una estrategia que la empresa comenzó en 2020, cuando comenzó a abastecerse de energía renovable por primera vez, con un 28% de su consumo total. En octubre de 2024, esa cifra aumentó al 63% gracias a un acuerdo con MSU Green Energy y su parque solar Pampa del Infierno, en Chaco.

En diciembre de ese mismo año, un nuevo acuerdo con Pampa Energía -que suministra energía eólica desde sus parques en Bahía Blanca- llevó ese porcentaje al 80%. Finalmente, se llegó al objetivo de alcanzar el 100% tras un acuerdo con MSU para obtener energía proveniente de la Central hidroeléctrica El Chocón – Arroyito.

En el presente, Mastellone Hnos. combina tres fuentes de generación de energía renovable: solar, eólica e hidroeléctrica. Los acuerdos alcanzan las operaciones de sus complejos industriales Pascual Mastellone, Victorio Mastellone, Junín (provincia de Buenos Aires), Canals, Albariños, Leubucó, Mercedes, y Villa Mercedes (San Luis).

«Mastellone Hnos. se compromete año a año con el cuidado del medio ambiente y sigue apostando por la sustentabilidad, velando por la calidad de vida de las generaciones futuras», concluyó la firma en su comunicado.