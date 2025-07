La serie de Menem, que se estrenó hace unos días en Prime Video, dejó mucha tela para cortar. En esta ocasión, se cruzaron Chiche Gelblung y Moria Casán por la participación de la exmodelo en la producción audiovisual. Mirá acá todo lo que pasó.

Moria Casán y Chiche Gelblung se dijeron de todo por la serie de Menem: ¿Qué pasó?

En los últimos días, Samuel «Chiche» Gelblung opinó sobre las personas que participaron en la serie del expresidente Carlos Menem. En diálogo con el cronista Fede Flowers, el conductor dio su parecer de esta situación: «A mí me daría vergüenza contar lo que hacía un amante mío. Sacar muertos del cementerio no me gusta«, resaltó el periodista.

A su vez, confesó que el expresidente de Argentina y Yuyito González estuvieron cerca de contraer matrimonio, cuando Menem era gobernador.

La respuesta de Moria Casán no tardó en llegar. En un evento le consultaron sobre los dichos del conductor y la diva no esquivó el tema: «No le entiendo nada porque estoy muy mayor, que vaya a un foniatra y que se le mejore la voz. No sé qué le puede molesta«, aclaró.

Chiche no se quedó callado y en su programa «Chiche 2025«, que se emite por Crónica, dijo: «Tengo un problema en la falsa cuerda, lo cual me cuesta hablar y me da como una disfonía. Sería lamentable que hable de esto, que se burle de un tema de salud«.

Adriana Salgueiro recordó las cenas de Carlos Menem: «Moria Casán nos invitaba a la Quinta de Olivos»

Luego del estreno de la serie de Carlos Saul Menem, Adriana Salgueiro habló sobre las cenas a las que invitaba Moria Casán.

En Pasó en América, los conductores Tartu y Sabrina Rojas dialogaron con tres personajes que vivieron de cerca lo que fue una de las presidencias más recordadas; Pato Galmarini, quien fue Secretario de Deportes de la Nación durante la época de Menem. Julio Bárbaro, su secretario de Cultura de la Nación, y Adriana Salgueiro, una de las modelos más famosas en aquel entonces

Al mostrar las imágenes de una de las populares cenas que el ex presidente organizaba en la Quinta de Olivos, donde invitaba figuras del espectáculo y del deporte, Sabrina Rojas le preguntó a la modelo como recibió la invitación.

“Moria Casán nos invitaba a la Quinta de Olivos”, reveló. “Evidentemente, Carlos estaba aburrido y le decía a Moria ‘invítame gente a comer que estoy aburrido’”, especificó.