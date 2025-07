Graciela Alfano contó la increíble y secreta historia con Menem: “No fui por poder, él se acercó a mí”

Entre tanta polémica sobre la serie del ex presidente Carlos Menem, la ex vedette Graciela Alfano sostuvo que “él decía que estaba enamorado” de ella y que no quiso ir a la Quinta Presidencial para tener relaciones porque tenía “más poder” que él.

Como cada vez que habla del tema, Alfano le restó importancia a aquel vínculo: “No lo conocí tanto, sino durante siete meses de mi vida”. Sin embargo, no estuvo con él por dinero: “No me acerqué a una persona de poder, sino que él se acercó a mí, como siempre digo”.

“Cuando quería que me vaya a tener relaciones a Olivos, le dije que no lo necesitaba, que ya era ‘la Alfano’ desde hacía 20 años y él era presidente desde hacía dos minutos. Así que íbamos a donde yo quería”, continuó Grace.

Asimismo, explicó que la relación fue una especie de deslice: “No estoy orgullosa de eso, pero es una realidad. La fidelidad no era mi fuerte. Estaba casada con un funcionario de él, era uno de los hombres más ricos de la Argentina y tenía familia”.

Es que finalmente, sostuvo que la atracción física tomó gran relevancia: “Me divertía la patilla y toda esa cosa de caudillo. Me enamoré de una fantasía que se pinchó cuando llegó a ser presidente. Él dijo que se enamoró de mí”.

“Idealicé a ese caudillo del interior porque no había conocido a nadie así. Era un modelo que no tenía, supongo. Era un tipo muy interesante y muy atractivo. Un turco que enamoraba y me gustaba”, concluyó.