Carlos Nair Menem apuntó contra Zulemita y la serie Menem: “Solo quisieron lucrar con su imagen”

Carlos Nair Menem apuntó tajante sobre la serie biográfica de su papá, Carlos Saul, sostuvo que la tira muestra al ex presidente como “ridículo y caricaturesco”, al tiempo que acusó a Zulemita de haber aprobado el guión para beneficiarse económicamente.

Así, el emprendedor textil realizó un extenso comunicado: “Yo, Carlos Nair Menem quiero manifestar mi absoluto rechazo al contenido de la serie Menem. Es una burla y una absoluta falta de respeto a la figura del que fuera dos veces presidente de los argentinos”.

Furioso, Carlos Nair Menem repudió la serie de su padre: “Si viviera, estaría indignado”

“Si mi padre viviera estaría indignado y nunca habría autorizado este guión, de haberlo conocido con anterioridad. Esta serie fue filmada después del fallecimiento de mi papá, por lo cual él no tuvo posibilidad de conocer su contenido”, continúa el escrito.

“El personaje con el pretenden representarlo es alguien inescrupuloso, egocéntrico, mezquino y sin límites. Ridículo y caricaturesco que sólo ambicionaba al mismo poder. Ésta falsa historia, no sólo es irreal, falaz y repleta de personajes inexistentes, sino que además conlleva la ausencia inexplicable de amigos, familiares y funcionarios que sí lo acompañaron durante esos años”.

Al tiempo, volvió a echar leña al cruce que viene de antaño con su hermana, Zulemita: “Los que la avalaron y en conocimiento de su contenido, se beneficiaron económicamente de esta historia bochornosa de mi papá”. Como no podía ser de otra manera, adhirió a las palabras de Eduardo Menem.

“Conociendo el guión, sólo pueden haberlo autorizado los que se hayan beneficiado materialmente de la producción de ésta serie. No se trata de una fábula como se dijo para restarle importancia de los hechos históricos que allí se tratan de manera intencionalmente desfigurada”, remarcó.

“Como hijo, me veo obligado a defender la memoria de mi padre. Finalmente, no puedo obviar lo que más me dolió, que fue la última escena en la que ante la trágica muerte de mi hermano Carlos, muestran a mi papá como un ser insensible e hipócrita, nada más lejano de la realidad. Mi papá era una persona sensible y cariñosa que siempre veló por los altos ideales de la patria y por el bienestar de su familia”, concluyó.