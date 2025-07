Fuerte denuncia de Eduardo Menem: “La serie busca dejar mal parado a mi hermano”

Eduardo Menem, hermano del ex presidente Carlos Saul, señaló que la serie biográfica del ex mandatario “está hecha con muy mala leche”, apuntó contra hechos supuestamente distorsionados y sostuvo que el objetivo de la tira es “dejar mal parado” a su hermano.

Eduardo Menem criticó la serie sobre Carlos Menem: “Una historia falsa y malintencionada”

En principio, Eduardo destacó el hecho de que el jefe de Estado “no se puede defender porque está muerto”, al tiempo que acusó: “Está hecha con mucha mala intención, no sé de dónde sacaron el guión, pero seguramente copiaron algún libro de los que critican al ex presidente Menem”.

“Los hechos reales, los desfiguran y los ficcionales también aprovechan para contar una historia falsa. Los que hicieron la serie son unos farsantes porque desfiguran los hechos de una manera perjudicial para la imagen del ex presidente”, continuó.

Asimismo, afirmó que su queja no se refiere a “una escena en particular, sino a toda la serie” e indicó: “Son todas mentiras, personajes que no existieron al igual que las historias. Lo de la privatización de los teléfonos lo cuentan como un negociado, cuando fue la más exitosa”.

Eduardo Menem: “Cómo puede admitirse que sean tan falsos»

Por tanto, defendió una de las medidas más polémicas del ex presidente: “Gracias a la privatización en Argentina, donde los ciudadanos tardaban diez años en tener un teléfono, pasaron a hacerlo en 48 o 72 horas, con la telefonía más moderna del mundo. Después vinieron los celulares”.

Más tarde, retomó contra los ideólogos de la ficción: “Cómo puede admitirse que sean tan falsos. La sesión de la ley de reforma del Estado. Fui informante allí, hacen parecer la sesión con un presidente que dicen que voten por la ley con el número que es puesto después de que fuera aprobada”.

Sin embargo, Eduardo negó cualquier intento de accionar legalmente contra la productora: “Soy hermano de Carlos, pero no tengo personería para hacer nada. No salgo en la serie, siquiera (…). Soy el que estuvo más cerca de Carlos durante toda su vida política y no me consultaron nada. No buscaban datos exactos, sino una historia falsa”.

Una de las escenas más producidas implica bailarinas de danza árabe en medio del despacho presidencial: “¿Cómo puede ser que todo el tiempo lo mostraban con bailes? No sé si en la Casa Rosada o en la residencia. Cuando anuncian la convertibilidad, todo el tiempo ¡odaliscas en el despacho! No, es una vergüenza y lo hicieron con mucha mala leche”.

“Lo hacen aparecer como un ignorante. Resulta patético sacar a Carlos montado a caballo para conversar con Cavallo. Carlos nunca usó un sobretodo, él usaba mantas -tipo ponchos-. Lo hacían ver con una mirada siniestra cuando todo el mundo sabe que él era todo bondad, cordial, que se acercaba a la gente”.

Al tiempo, Eduardo se refirió directamente al consentimiento de su hermano: “Dicen que firmó una autorización para hacer la serie, pero no de esta forma. Me llamó el productor y le pedí ver el guión porque tenía una sospecha de que podía venir con esa mala leche, y nunca me lo mandaron. Si lo hubieran hecho, sería otra cosa”.

“No es la primera vez que atacan a mi hermano. Debían haber tenido un poco de consideración por la figura de un presidente que falleció, que durante su mandato, no hubo perseguidos políticos y la prensa tenía la libertad más amplia. El guión es una farsa. Los hechos históricos fueron desfigurados. Crearon personajes que no existieron”, concluyó.