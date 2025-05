Murió el novio de Gladys «la bomba tucumana»: pesar por la partida de Luciano Ojeda

Gladys «la bomba tucumana» atraviesa uno de los momentos más difíciles: en las últimas horas, se confirmó la muerte de su pareja de 38 años, Luciano Ojeda, quien desde hace algunos meses enfrentaba un tratamiento por un cáncer agresivo. «Una historia de amor como nunca en la vida«, lo definió la cantante. Qué pasó.

Murió el novio de Gladys «la bomba tucumana»: la confirmación de la triste noticia

En las últimas horas, Facundo Ventura, el hijo del periodista Luis Ventura, confirmó en sus redes sociales que murió Luciano Ojeda, de 38 años, quien se había vuelto conocido como el novio de Gladys «la bomba tucumana».

«Lamento mucho compartirles esta noticia, pero esta mañana falleció Luciano, la pareja de Gladys» informó Facundo Ventura, ilustrando la triste noticia con una imagen de «la bomba tucumana» junto a su novio de los últimos años.

Murió el novio de Gladys «la bomba tucumana»: qué le pasó

Tan solo un años atrás, en una entrevista con Carmen Barbieri, Gladys «la bomba tucumana» había contado que su joven novio estaba enfermo de cáncer y que ella tuvo que convencerlo de ser parte de esta dura etapa de su vida, porque él no quería que así fuera.

«Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar» había revelado la artista en esa entrevista.

Por su parte, «la bomba tucumana» agregó que «la pasé tan mal, sufrí tanto, le imploré tanto a Dios y a él que me dejara estar a su lado. Que después hiciera lo que quisiera, pero que me dejara acompañarlo. Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien», había reflexionado entonces.