Murió Patricia Rite, la influencer española que mostraba su lucha contra el cáncer de piel

A los 30 años, la reconocida influencer oriunda de España, Patricia Rite, murió el pasado domingo después de una larga lucha contra el cáncer de piel que padecía. De gran popularidad en redes sociales, utilizó su llegada a los usuarios para difundir tanto prácticas para lograr una vida saludable, como su día a día con la cruel enfermedad que le termino quitando la vida.

En sus perfiles de TikTok e Instagam, la familia de la joven confirmó la triste noticia del fallecimiento el último 16 de abril: «En el día de hoy, Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos«, inicia el comunicado.

«Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa e indirectamente», agregó la publicación de los allegados de la influencer.

Rite era originaria de Huelva y había ganado reconocimiento por su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, un programa de citas popular en el país ibérico en 2015. Tras aquella aparición, y a fuerza de carisma y actitud, fue ganando seguidores en sus redes, hasta superar la berrera de los 100.000 en Instagram y 200.000 en TikTok.

Unas semanas antes de morir, había reconocido que su estado de salud no era el ideal y que el tratamiento para hacerle frente a su enfermedad no avanzaba como se esperaba. «Me encuentro muy triste, con mucha pena y por primera vez con un poco de medio, poco mañana o en unos días me repondré», se sinceró en aquella ocasión.

El dolor de su familia y el proyecto que quedará pendiente

Por otra parte, medios españoles informaron que fuentes cercanas a la familia revelaron que sus allegados están «destrozados» por la muerte de la joven, a la que calificaron como la «alegría de la casa«.

En el último tiempo, una de las grandes aspiraciones de Rite era poder reformar una vivienda que había comprado en su ciudad natal. Este proyecto, mencionado en diversas ocasiones por la influencer, quedará pendiente en caso de que sus familiares no lo refloten.

Con información de La 100