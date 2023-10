Nacho Castañares confesó el motivo de su separación de La Tora

A un año exacto del comienzo de Gran Hermano 2022, donde justamente nació el romance, Nacho Castañares reveló la razón por la que él y Lucila La Tora Villar decidieron ponerle punto final a su relación.

Hace algo más de una semana Nacho Castañares y La Tora Lucila Villar sorprendían a todos los fanáticos de Gran Hermano al conocerse la noticia de su separación en boca del periodista Guido Záffora en el programa Intrusos.

Por qué La Tora y Nacho Castañares terminaron con su relación

Ahora, fue Nacho quien reveló el motivo por el que junto con La Tora decidieron terminar su noviazgo.

«¿Tanto trabajo y tanta exposición jugó en contra para la pareja?» fue la consulta sin filtro de Carmen Barbieri a Nacho en Mañanísima este martes al cumplirse precisamente un año del comienzo de Gran Hermano 2022 en Telefe. Pero su respuesta fue tajante: «No, en el trabajo sentimos que somos re compinches, nos acompañamos».

Fue allí cuando la conductora subió la apuesta e insistió «¿Y por qué se separaron entonces?», a lo que Nacho respondió directo y sin vueltas: “Para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Más adelante no se sabe”, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación futura.

«Pero algo pasó, no es que uno se separa para no terminar mal…», remarcó la actriz pero Nacho se mantuvo en sus dichos y aseguró: “Realmente no, no hay nada en el medio, nos encontramos en momentos distintos”. «Más adelante no sabemos cómo puede seguir» deslizó y dejó en claro: “Si nos reencontramos la mejor y sino también lo mejor para cada uno. Estamos en contacto, hablamos para saber cómo estamos, nos acompañamos desde ese lado”, concluyó despreocupado.