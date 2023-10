Qué dijo Andy Kusnetzoff de la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH

Andy Kusnetzoff se refirió a la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en «PH, Podemos hablar», el programa de Telefe.

«Fue una situación bastante tensa«, reveló Andy al hablar con LAM, el programa de América TV. «PH no es un programa en el que tengamos que cortar la grabación, no es el espíritu», admitió el conductor, testigo del fuerte cruce entre Andrea y Belén.

«Me gustan las discusiones. Si se arma una tensión, me gusta. Pero cuando alguien ya se siente incómodo o se pone mal, no… así que hablamos y después seguimos grabando. En la edición obviamente no se ve todo eso. Fue en ese momento que se cortó y después siguió como si nada«, agregó Andy.

«Me gustó que después se pudieran pedir disculpas y que terminaran bien. No quería que siendo cinco mujeres quede lo de la pelea. No era la intención», continuó el conductor de Telefe.

Pese a esto último, Andy se desligó de los posteriores comentarios que las protagonistas hicieron a distintos medios. «Yo llegué hasta el programa. Las dejé contentas eso creí. Ahí me bajé, no sé cómo siguió después», cerró.

Por qué se pelearon Andrea Rincón y Belén Francese

El último fin de semana en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe se vivió una intensa pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese.

Todo comenzó cuando Francese insinuó que Rincón había intentado seducirla– años atrás- en una fiesta. Rincón negó esa versión.

La pelea se filtró durante la semana y llegado el día se pudo ver el enfrentamiento de ambas en el estudio de televisión. En un momento, notablemente afectada emocionalmente, Andrea Rincón confrontó con Belén Francese desmintiendo lo que contaba.