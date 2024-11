Nancy Pazos destrozó a Yanina Latorre tras su pelea con Yuyito González: «si quiere bajar línea que lea un par de libros»

La panelista Nancy Pazos sumó un capitulo más a su histórica rivalidad con Yanina Latorre. En vivo por «A la Barbarossa», se metió de lleno en la pelea entre la conductora de El Observador y Yuyito González, la pareja del presidente. «Por eso está en los medios, porque dice puras barbaridades, es todo lo que está mal», aseguró.

Nancy Pazos fue contundente contra Yanina Latorre: «Es todo lo que está mal»

Yuyito González le recordó a Yanina Latorre la infidelidad de su marido, iniciando así una guerra entre ambas. «Bueno, Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y los cuernos, así que tiene un máster en el tema», lanzó lapidaria.

«Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados, ¿algo más le tengo que contestar a Yuyito?», señaló en su programa de streaming en Bondi. «A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres, no se bardea a una mujer cornuda».

«¿A vos no te metieron los cuernos Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no te meta los cuernos Milei Yuyo, porque hoy me enteré unas cosas», deslizó para finalizar su descargo. Tras el cruce entre las mediáticas, Nancy Pazos comentó sobre el tema, mientras debatían en «A La Barbarossa».

«Ella no se considera feminista pero usa las banderas del feminismo para decirle al resto lo que no tiene que hacer y que despues ella va y hace«, comenzó diciendo la panelista.

«Ella se estaba quejando que Yuyito la cargó con algo que fue público pero lo que no puede hacer Yanina en el descargo es ir bajando línea feminista ydecir «eso no se dice de las mujeres». Hay que recordarle a Yanina que no se ataca a la cornuda ni a la que supuestamente hizo que le metan los cuernos«, opinó Pazos.

Tras ser criticada por sus compañeras de panel, explicó: «Ella intentó bajar línea feminista y acto seguido hace lo mismo diciendo «ay fíjate Yuyito porque te están metiendo los cuernos» y eso lo dice sobre una pareja de este momento, es un horror».

«Continua la guerra entre Yanina Latorre y Nancy Pazos», bromeó la conductora Georgina Barbarossa. «No, pero esta es histórica», respondió y agregó picantísima: «Que trate de leer un par de libros feministas, si quiere bajar línea, sino, no».

«Y bueno, por eso está en los medios, porque dice esas barbaridades. Me parece que es todo lo que esta mal, que representa todo lo que esta mal», continuó. Sin embargo, Pía Shawn la defendió diciendo que «el medio de la gente no piensa lo mismo» y aclarando que por algo está donde está.

Ante esto, Pazos contestó de la forma más dura que podía: «No voy a hacer comparaciones pero hay periodos históricos que fueron apoyados por la gente y fueron terribles».