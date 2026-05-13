Natalie Portman comparte la primera imagen de su embarazo con Tanguy Destable

La reconocida actriz Natalie Portman mostró por primera vez su pancita de embarazada desde que confirmó que espera a su tercer hijo, el primero junto al productor francés Tanguy Destable. La artista, que desde hace años mantiene un perfil bajo en París, compartió la imagen a través de sus redes sociales y enterneció a sus seguidores.

Portman había confirmado la noticia hace exactamente un mes durante una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar, donde habló con emoción sobre esta nueva etapa personal y celebró haber podido concebir sin dificultades a los 44 años.

La emoción de Natalie Portman por su embarazo

“Tanguy y yo estamos muy emocionados. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, expresó la actriz.

Además, se mostró sensible respecto a las dificultades que muchas personas enfrentan al momento de buscar un embarazo.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada. Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero mostrar respeto hacia ellos también. Es algo hermoso y maravilloso, pero a la vez muy difícil”, reflexionó durante la entrevista.

La foto con la que mostró su pancita

Portman eligió el pasado Día de la Madre para compartir la primera imagen de su embarazo y dedicarle un emotivo mensaje a su mamá.

En la fotografía, la actriz aparece con un look relajado compuesto por jeans, buzo y campera, dejando ver sutilmente su pancita.

“La mayor suerte de mi vida fue haber nacido de mi madre. Es la persona más atenta, cariñosa, interesante, con más talento, generosa, divertida y alegre que conozco”, escribió.

Y agregó: “¡Feliz Día de la Madre a ella y a todas las madres increíbles que hay por ahí!”.

Su nueva vida en París

En los últimos años, Natalie Portman se alejó definitivamente de la exposición mediática de Los Ángeles y eligió instalarse en París, donde lleva una vida mucho más tranquila y reservada.

De hecho, recientemente había compartido imágenes con un look casual chic y vestidos holgados que ya despertaban sospechas entre sus seguidores, aunque hasta ese momento no había mostrado públicamente su embarazo.

Hoy, la actriz atraviesa esta nueva etapa con serenidad y entusiasmo mientras se prepara para la llegada de su futuro bebé.