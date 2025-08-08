Netflix: cómo es “Quiebre”, la película del 2022 que está entre la más vista de la plataforma

La película “Quiebre” (Breaking en su título original) de 2022 es un intenso thriller dramático basado en una historia real, que actualmente se encuentra entre lo más visto de Netflix. La trama se centra en Brian Brown-Easley (interpretado por John Boyega), un veterano de la Marina de los Estados Unidos que enfrenta graves problemas de salud mental y se encuentra en una situación financiera desesperada.

De qué trata “Quiebre”, la dramática película de Netflix

La historia de “Quiebre” en Netflix se desarrolla en un punto de inflexión para Brian, cuando el Departamento de Asuntos de Veteranos le niega el apoyo financiero que necesita. Sin opciones y al borde de la bancarrota, toma una decisión desesperada: entra a un banco en Marietta, Georgia, y toma como rehenes a varios de sus empleados.

A partir de ese momento, la película se convierte en una tensa confrontación con la policía. A través de este acto desesperado, “Quiebre” explora las profundas fallas del sistema de apoyo a los veteranos de guerra en Estados Unidos y la lucha de aquellos que, habiendo servido a su país, se encuentran abandonados y sin recursos al regresar a la vida civil.

La película es un potente drama social que mantiene al espectador al borde del asiento mientras se desarrolla la negociación entre Brian y las autoridades. Destaca por las poderosas actuaciones, en particular la de John Boyega, y por ser uno de los últimos trabajos del aclamado actor Michael K. Williams (conocido por The Wire), quien interpreta al policía Eli Bernard, el negociador clave en la crisis.

“Quiebre” fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance en 2022 y ha sido elogiada por su capacidad de conmover y generar reflexión sobre temas como la salud mental, la pobreza y la burocracia.

Elenco principal de “Quiebre” en Netflix

La película “Quiebre” disponible en Netflix fue dirigida por Abi Damaris Corbin y tiene el siguiente elenco principal:

John Boyega como Brian Brown-Easley

como Brian Brown-Easley Michael K. Williams como Eli Bernard

como Eli Bernard Nicole Beharie como Estel Valerie

como Estel Valerie Connie Britton como Lisa Larson

como Lisa Larson Selenis Leyva como Rehana

