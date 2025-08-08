Mi año en Oxford, la película que arrasa en Netflix, tiene una actriz argentina: ¿De quién se trata?

Esta semana se estrenó Mi año en Oxford en Netflix, una comedia romántica que es furor en la plataforma y tiene participación argentina. Enterate acá quién es la actriz que es parte del elenco del filme.

Mi año en Oxford, la película que arrasa en Netflix, tiene participación argentina: ¿De quién se trata?

Mi año en Oxford es furor en Netflix los últimos días. La película, protagonizada por Sofía Carson y Corey Mylchreest, se ubica en el primer puesto en 72 países. Con un gran elenco, la atención se la llevó la actriz argentina que es parte del filme.

Estamos hablando de Romina Cocca, quien interpreta a la señora De La Vega, la madre de Anna, el personaje de Carson. Nacida en Rosario, inició su camino artístico desde muy joven. Estudió teatro y comedia musical en Argentina, y luego se trasladó a la ciudad de Nueva York donde continuó con su formación actoral en el Lee Strasberg Theatre Institute y el HB Studio. Durante algún tiempo trabajó en México, hasta que decidió afincarse en Barcelona, donde siguió perfeccionándose y desarrolló buena parte de su carrera como actriz

La actriz argentina se luce en Mi año en Oxford, donde interpreta a la madre de la protagonista. Aunque su participación en la película es acotada, sus apariciones marcan el dilema de la protagonista entre el deseo y el deber ser. En cada aparición, su madre le recuerda que ya tiene un trabajo asegurado en el mundo de las finanzas, lo que le permitirá tener un futuro mejor. Sin embargo, Anna no tiene deseo de volcarse al mundo ejecutivo, ya que no es su verdadera vocación

Mi año en Oxford: ¿De qué se trata la nueva película de Netflix?

Mi año en Oxford sigue la historia de Anna De La Vega (interpretada por Sofia Carson), una ambiciosa estudiante estadounidense que viaja a la prestigiosa Universidad de Oxford en Inglaterra para cumplir su sueño de un año de estudios. Su vida está meticulosamente planeada hacia una futura carrera política en Estados Unidos, pero todo cambia cuando conoce a un encantador y enigmático local.

La trama da un giro inesperado cuando Anna entabla un apasionado romance con Jamie Davenport (Corey Mylchreest), un brillante y carismático británico que, a diferencia de ella, tiene una perspectiva más bohemia y una profunda pasión por la poesía. A medida que su conexión se profundiza, Anna se ve dividida entre sus ambiciones profesionales y los nuevos sentimientos que Jamie despierta en ella.

La película explora temas como la colisión entre el amor y la ambición, la importancia de la autenticidad, la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre el futuro y cómo la vida puede desviar los planes más elaborados. Con el pintoresco y atemporal telón de fondo de Oxford, la película promete una mezcla de drama, romance y humor, mostrando cómo una experiencia académica puede transformarse en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal