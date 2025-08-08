Cómo es el espectacular thriller de Christopher Nolan que estrena Netflix

«Tenet» es una película de ciencia ficción y espionaje de 2020, escrita y dirigida por Christopher Nolan, que llega este viernes para renovar el catálogo de la plataforma Netflix.

La trama es sumamente compleja y no lineal, centrada en un concepto de «inversión» del tiempo en lugar de un viaje en el tiempo tradicional. La película sumerge al espectador en un mundo de operaciones secretas, paradojas temporales y la amenaza de una guerra futura que podría destruir la existencia tal como la conocemos.

«Tenet» es una experiencia cinematográfica ambiciosa, conocida por sus complejas coreografías de acción, efectos visuales prácticos y una trama que desafía las convenciones narrativas, invitando a múltiples visionados para intentar captar todos sus detalles.

De qué trata “Tenet”

La historia sigue a un agente de la CIA sin nombre, conocido simplemente como El Protagonista (interpretado por John David Washington). Después de una misión fallida en una ópera en Kiev, El Protagonista es reclutado por una organización secreta llamada «Tenet». Su misión inicial es comprender y contrarrestar una misteriosa tecnología que permite que objetos y personas se muevan hacia atrás en el tiempo, un proceso que se conoce como «inversión».

A medida que El Protagonista profundiza en esta red de espionaje global, descubre que la tecnología de inversión está siendo utilizada por un oligarca ruso traficante de armas llamado Andrei Sator (Kenneth Branagh). Sator, que padece una enfermedad terminal, planea utilizar un «Algoritmo» invertido para desencadenar una Tercera Guerra Mundial que borraría la existencia actual, ya que cree que la humanidad está destruyendo el futuro.

El Protagonista debe unirse a otros agentes, como el enigmático Neil (Robert Pattinson) y la sofisticada Kat (Elizabeth Debicki), la esposa de Sator, para detener este plan apocalíptico. A lo largo de la película, los personajes se mueven hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, a menudo interactuando con versiones pasadas o futuras de sí mismos, lo que crea secuencias de acción y misterio visualmente impactantes y mentalmente desafiantes. La película exige una atención constante del espectador para intentar desentrañar sus múltiples capas y paradojas temporales.

Elenco Principal: