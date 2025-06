Netflix estrenará catálogo en julio con una de las películas más icónicas del cine argentino

La cartelera de Netflix presentó su calendario de estrenos con las series, películas y documentales, que tendrán lugar en su pantalla a partir de julio. La plataforma de streaming incluirá en su catálogos nuevas producciones para todos los gustos: ciencia ficción, películas icónicas y los elencos más destacados estarán disponibles en todo el mundo a partir de la semana que viene. Una de las grandes sorpresas para el público fue el anuncio que incluye un film icónico del cine nacional. Enterate de cuál es.

Netflix estrenará catálogo con dos producciones argentinas y una de ellas es un ícono del cine nacional

Netflix se renovará con una variedad de títulos emocionantes y la continuidad de series que han sido un éxito. En el caso de las producciones argentinas la plataforma de streaming ya adelantó que regresa la exitosa División Palermo con una segunda y última temporada.

La primera temporada de División Palermo se convirtió en una de las series más vistas de Argentina, ingresando durante cinco semanas consecutivas en el «Top 10» del país. Caracterizada por su humor negro con crítica social, la segunda temporada de División Palermo se estrenará el jueves 17 de julio. Santiago Korovsky estará al frente de un reparto renovado y con más acción que nunca.

Así mismo, una de las películas más emblemáticas y reconocidas del cine nacional también estará disponible en el renovado catálogo de Netflix. Estamos hablando de Nueve Reinas, la ópera prima del director Fabián Bielinsky, protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls.

Nueve Reinas una película clásica del cine nacional, cuenta con un elenco estelar que acompaña a Darín y Pauls en esa agitada Argentina del 2001: Graciela Tenenbaum, Leticia Brédice, María Mercedes Villagra, Pochi Ducasse y Gabriel Correa.

El éxito de Nueve Reinas fue tal que la película no solo fue remasterizada y reestrenada en 2024, sino que también fue reinterpretada por Hollywood, aunque no logró el efecto de la original. Ahora, el icónico film desembarca en uno de los gigantes de streaming más reconocidos, Netflix, y si bien es una película reconocida mundialmente, es una gran oportunidad para quienes no la vieron aún y una alegría para los fans. Nueve Reinas se podrá ver a partir del 1 de julio.