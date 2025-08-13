Netflix suma una nueva producción argentina a su catálogo con Nancy Duplaá y Carla Peterson como protagonistas. La miniserie «El tiempo de las moscas» ya terminó su rodaje y se espera que este 2025 llegue a la plataforma.

Netflix: Nancy Duplaá y Carla Peterson arrasan con el estreno de una nueva serie

Nancy Dupláa y Carla Peterson vuelven a compartir pantalla en una producción nacional que ya genera expectativa dentro y fuera del país. Se trata de «El tiempo de las moscas«, una miniserie original de Netflix que reúne a dos de las actrices más reconocidas del cine y la televisión argentina en una historia que combina humor y suspenso.

Basada en las novelas de Claudia Piñeiro «Tuya» y «El tiempo de las moscas«, la serie combina las tramas de las dos obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista. Con guión de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich -en colaboración autoral de Leandro Custo- el rodaje comenzó en octubre 2024 bajo la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat.

«La serie El tiempo de las moscas narra las peripecias de dos ex presidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), intuyen que les han tendido una trampa y deben, en tiempo record y sin recursos, convertirse en detectives de su propia vida, cargándose de valentía pero con una inevitable torpeza» detalla la sinopsis oficial de Netflix.

La historia de estas dos mujeres no solo se centrará en las dificultades para sobrevivir fuera de la cárcel, sino también en su relación personal. En medio de sus intentos por rehacer sus vidas, la serie mezcla elementos de humor, suspenso y crítica social, lo que la convierte en una propuesta fresca y entretenida para los espectadores.

Además de las destacadas actuaciones de Carla Peterson y Nancy Dupláa, la miniserie contará con la participación de otros actores reconocidos como Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto. Todos ellos conforman un elenco de primer nivel que aportará dinamismo y riqueza a esta historia.

Netflix: Cuándo se estrena la serie protagonizada por Nancy Duplaá y Carla Peterson

Aunque la serie ya finalizó su rodaje, Netflix no confirmó una fecha exacta de estreno. Sin embargo, fuentes especializadas adelantaron que se espera que «El tiempo de las moscas» llegue a la plataforma a fines de este 2025.