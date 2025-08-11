Netflix: uno por uno, todos los estrenos entre el lunes 11 y el domingo 17 de agosto 2025

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 11 y hasta el domingo 17 de agosto 2025, marcando así más novedades del octavo mes del año. Luego de varias bombas en este inicio de año, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas. Los detalles en esta nota.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta nueva semana de agosto 2025

La gran expectativa de esta semana en Netflix está puesta en “En el barro”, la nueva serie del universo de “El Marginal”. Los títulos que se estrenan son:

Lunes 11 de agosto: Next

Martes 12 de agosto: La selección final

Martes 12 de agosto: Jim Jefferies: Two Limb Policy

Miércoles 13 de agosto: Oso intoxicado

Miércoles 13 de agosto: Jóvenes y millonarios

Miércoles 13 de agosto: Despelote

Miércoles 13 de agosto: Canciones desde el encierro

Miércoles 13 de agosto: Guardianes de una gran nación

Miércoles 13 de agosto: El amor es ciego: Reino Unido

Jueves 14 de agosto: En el barro

Jueves 14 de agosto: Mononoke II: Las cenizas de la ira

Jueves 14 de agosto: Miss Governor (continúa la temporada 1)

Viernes 15 de agosto: Luna de miel en familia

Viernes 15 de agosto: Romance con estilo

Viernes 15 de agosto: Cuerpos de TV: La realidad de “The Biggest Loser”

Viernes 15 de agosto: La luz del diablo

Viernes 15 de agosto: La noche siempre llega

Viernes 15 de agosto: Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea

Viernes 15 de agosto: Seducción fatal (temporada 2)

Netflix: Wanda Nara y una nueva temporada de Love is Bland Argentina

Wanda Nara vuelve a preparar sus valijas para irse del país, en esta ocasión, con destino a México. La empresaria se irá por tres días para grabar su rol en la conducción de la segunda temporada de Love is Blind Argentina, donde se reencontrará con Darío Barassi, según comentó en sus redes sociales.

La empresaria no dudó en expresar su alegría al ser convocada nuevamente en el proyecto y mostró sus preparativos para el viaje en sus historias de Instagram: “La felicidad que tengo no lo entenderían, haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita. Netflix”.

