Ni aire ni ventilador: 10 trucos para enfriar la casa en minutos en primavera y verano
Es un método sustentable para bajar la temperatura de la casa sin usar electricidad. La solución es rápida, económica y amigable con el planeta.
La “puerta” al verano llegó. Es la primavera que, consigo trae días más largos y temperaturas agradables, pero también puede calentar de más el interior de la casa. En este sentido, con el correr de los días el calor sube a punto tal que, camino al verano, el desafío es mayor para mantener los ambientes frescos sin gastar de más ni dañar el medioambiente.
Métodos simples y ecológicos
Para quienes buscan evitar el consumo eléctrico del aire acondicionado o el ventilador, existen métodos simples y ecológicos que refrescan el hogar en pocos minutos y reducen el gasto energético que, en las temporadas venideras es más altas.
Por eso, el foco está puesto en soluciones sustentables que cuidan el planeta y el bolsillo de los usuarios. Estos trucos aprovechan:
- Aire natural.
- Ventilación cruzada.
- Uso inteligente de materiales.
- Métodos simples y cotidianos.
Todo suma para bajar la temperatura interior sin recurrir a aparatos eléctricos.
10 formas prácticas y rápidas de enfriar la casa sin aire ni ventilador
Abrir ventanas estratégicamente
- Generar ventilación cruzada abriendo dos ventanas opuestas para que el aire circule.
Usar cortinas claras y livianas
- Permiten la entrada de luz natural, pero, bloquean el calor directo del sol.
Colocar un trapo húmedo en la ventana
- Al evaporarse el agua, refresca el aire que entra.
Rociar con agua pisos y paredes
- Es ideal, especialmente, si son de cerámica porque ayudan a bajar la temperatura.
Apagar luces y electrodomésticos innecesarios
- Las lámparas y cargadores emiten calor extra.
Sumar plantas de interior
- Además de decorar, las plantas aportan humedad y frescura natural.
Cerrar puertas de habitaciones no usadas
- Concentra el aire fresco en los espacios que la persona habita.
Cocinar en horarios más frescos
- El calor del horno se mantiene horas y sube la temperatura.
Usar colores claros en la decoración
- Se deben usar paredes, fundas y cortinas claras porque reflejan la luz y reducen calor.
Crear un spray de agua fría:
- Vaporizar el ambiente para refrescarlo de inmediato en días de extremo calor.
Estos hábitos no solo ayudan a mantener una casa fresca en primavera y verano, sino que, también permiten:
- Reducir el consumo energético.
- Ahorrar dinero.
- Contribuir a un estilo de vida más sustentable.
Con pequeñas acciones, es posible lograr confort sin dañar el planeta, cuidar el dinero y llevar una vida más sustentable.
