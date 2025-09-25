ESCUCHÁ RN RADIO
Ni aire ni ventilador: 10 trucos para enfriar la casa en minutos en primavera y verano

Es un método sustentable para bajar la temperatura de la casa sin usar electricidad. La solución es rápida, económica y amigable con el planeta.

La “puerta” al verano llegó. Es la primavera que, consigo trae días más largos y temperaturas agradables, pero también puede calentar de más el interior de la casa. En este sentido, con el correr de los días el calor sube a punto tal que, camino al verano, el desafío es mayor para mantener los ambientes frescos sin gastar de más ni dañar el medioambiente.

Métodos simples y ecológicos

Para quienes buscan evitar el consumo eléctrico del aire acondicionado o el ventilador, existen métodos simples y ecológicos que refrescan el hogar en pocos minutos y reducen el gasto energético que, en las temporadas venideras es más altas.

Por eso, el foco está puesto en soluciones sustentables que cuidan el planeta y el bolsillo de los usuarios. Estos trucos aprovechan:

  • Aire natural.
  • Ventilación cruzada.
  • Uso inteligente de materiales.
  • Métodos simples y cotidianos.

Todo suma para bajar la temperatura interior sin recurrir a aparatos eléctricos.

10 formas prácticas y rápidas de enfriar la casa sin aire ni ventilador

Abrir ventanas estratégicamente

  • Generar ventilación cruzada abriendo dos ventanas opuestas para que el aire circule.

Usar cortinas claras y livianas

  • Permiten la entrada de luz natural, pero, bloquean el calor directo del sol.

Colocar un trapo húmedo en la ventana

  • Al evaporarse el agua, refresca el aire que entra.

Rociar con agua pisos y paredes 

  • Es ideal, especialmente, si son de cerámica porque ayudan a bajar la temperatura.

Apagar luces y electrodomésticos innecesarios

  • Las lámparas y cargadores emiten calor extra.

Sumar plantas de interior

  • Además de decorar, las plantas aportan humedad y frescura natural.

Cerrar puertas de habitaciones no usadas

  • Concentra el aire fresco en los espacios que la persona habita.

Cocinar en horarios más frescos

  • El calor del horno se mantiene horas y sube la temperatura.

Usar colores claros en la decoración

  • Se deben usar paredes, fundas y cortinas claras porque reflejan la luz y reducen calor.

Crear un spray de agua fría:

  • Vaporizar el ambiente para refrescarlo de inmediato en días de extremo calor.

Estos hábitos no solo ayudan a mantener una casa fresca en primavera y verano, sino que, también permiten:

  • Reducir el consumo energético.
  • Ahorrar dinero.
  • Contribuir a un estilo de vida más sustentable. 

Con pequeñas acciones, es posible lograr confort sin dañar el planeta, cuidar el dinero y llevar una vida más sustentable.


Temas

Primavera

verano

