Las cuatro reglas sagradas que te ayudan a vivir mejor, según el Feng Shui
Esta práctica milenaria ofrece consejos para mejorar la calidad de vida de las personas a partir de las energías. Te contamos cuatro reglas sagradas del Feng Shui.
El Feng Shui es una de las prácticas milenarias más consultadas para vivir en armonía. Basándose en la energía que contienen los espacios y las cosas, esta disciplina aconseja algunas prácticas para atraer bienestar y prosperidad a la vida de las personas. Por eso, te contamos cuatro reglas sagradas del Feng Shui que te ayudan a vivir mejor.
Las cuatro reglas sagradas que te ayudan a vivir mejor, según el Feng Shui
El Feng Shui es una práctica milenaria basada en la creencia de que la disposición de los objetos, los colores y la orientación de un lugar influyen directamente en la salud, la prosperidad y el bienestar. Es por eso que propone cuatro reglas sagradas para vivir mejor.
- Decorar con elementos naturales: eligir materiales como madera, cerámica y piedra, y dejar de lado el poliéster, los muebles de melamina o los vinilos para la pared. Según el experto David de Cubas, “los materiales naturales impactan directamente en nuestro bienestar nocturno, ya que nos recuerdan a la naturaleza y nos transmiten una sensación de paz y autenticidad”. Esa sensación de conexión con la naturaleza contribuye a reducir el estrés y relajarnos.
- Optar por formas orgánicas y el minimalismo: las formas curvas tranquilizan al cerebro y nos ayudan a disminuir el estado de alerta emocional. Incorporar estos diseños en los muebles y la decoración de la habitación crea una sensación de confort y seguridad que facilita el descanso.
El especialista De Cubas también comenta que “un entorno con demasiadas cosas causa sobreestimulación sensorial y cognitiva, mientras que un buen uso del minimalismo, en lugar de ser frío, da como resultado espacios serenos, acogedores y prácticos”.
- Cuidar la iluminación: este es un punto clave para regular nuestros ritmos circadianos. Cuando estés despierto, la luz debe ser cálida e indirecta, por lo que se recomienda usar lámparas de mesa. El tiempo que pasas en tu habitación despierto debe ser lo más corto posible, pues el espacio debería ser un templo exclusivo para dormir.
- Ventilar los espacios todas las mañanas: por último, se aconseja ventilar los espacios todas las mañanas para iniciar el día con el aire del hogar renovado.
En resumen, seguir los principios del Feng Shui en casa es mucho más que acomodar los muebles: implica elegir con cuidado los materiales, las formas, la luz y el aire que respirás. Estas prácticas simples no solo te ayudarán a descansar mejor, también mejorarán tu salud mental, tu energía y, al final, tu calidad de vida.
Comentarios