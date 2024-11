Nicki Nicole y una indirecta a Peso Pluma en su último tema: qué dice la letra de «ALH»

La cantante y rapera Nicki Nicole protagonizó una de las separaciones más escandalosas del año. La joven estaba en pareja con el músico mexicano Peso Pluma, hasta que el cantante fue captado infraganti engañando a la rosarina en un casino en Las Vegas. Al parecer, Nicki tomó esta situación como inspiración para hacer música, ya que se puede escuchar una indirecta para su ex en su nuevo tema.

Nicki Nicole estrenó su nuevo disco «Naiki» ¿viene con indirectas para Peso Pluma?

Nicki Nicole regresó con un nuevo disco «Naiki», donde busca alejarse de su fase más r&b y pop para adentrarse por completo en su fase de rapera y en la cultura del hiphop. El álbum fue publicado este jueves, tiene nueva canciones, colaboraciones con Duki y Khea y dura tan solo 20 minutos.

Uno de los temas, titulado «ALH» podría incluir una indirecta a Peso Pluma. «En este juego yo tan Taylor, vos tan Kanye/Está creyendo que me hizo famosa a mí/ Oh, tu mente está lose», rapea la rosarina en la canción que cierra el disco.

La cantante hace referencia a «Famous» la canción donde Kanye West asegura que él hizo famoso a Taylor Swift, desmeritando su música y su gran alcance internacional. Muchos tomaron esta barra como una posible indirecta a su ex, ya que durante la escandalosa separación en febrero muchos fanáticos del interprete aseguraban que «si no fuera por Peso Pluma a Nicki no la conocería nadie».

El intérprete de corridos tumbados y la rapera terminaron su relación en febrero de este año, luego de que el cantante de «Ella Baila Sola» haya sido visto de la mano con otra mujer en un casino. «Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no te respetan yo ahí no me quedo. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes», había escrito la cantante tras enterarse de la infidelidad.