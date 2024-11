La curiosa respuesta de Franco Colapinto cuando le preguntaron por su cita ideal: «Lando invitaría a la misma persona»

Franco Colapinto no para de estar en boca de todos. El piloto de Fórmula 1 volvió a ser viral tras su escandalosa salida con la China Suárez, pero esta vez fue una curiosa respuesta a la pregunta de una fan. En el Fan Zone organizado por Williams Racing el pasado jueves en Las Vegas, una joven quiso saber con quién sería la salida ideal de los pilotos y Colapinto respondió de forma misteriosa.

Colapinto sobre su cita ideal: «Sé a quién invitaría pero no lo puedo decir»

Este jueves tuvo lugar uno nuevo Fan Zone previo al Gran Premio de Las Vegas, donde los pilotos de Williams, Franco Colapinto y Alex Albon, y Lando Norris de McLaren hablaron con periodistas y fanáticos. Una joven le preguntó a los tres deportistas con quién sería su salida ideal.

Ante el inminente silencio de los demás, Colapinto tomó la iniciativa y respondió de forma misteriosa: “Ya sé a quién invitaría pero no lo puedo decir”. La conductora del evento le insistió para que contara de quien se trata y Norris la interrumpió: “Yo sé a quien”.

El joven argentino lo miró sorprendido y dijo entre risas: “Vos también invitarías a la misma persona, saldríamos los dos con la misma persona”. Sin embargo, ninguno de los dos reveló de quien se trata.

Además, agregó que la cita sería en nuestro país: “Iríamos a la Argentina porque las noches son mejores ahí, no porque esa persona sea de Argentina…”. El video del divertido momento entre los pilotos fue subido a TikTok por uno de los asistentes al evento y rápidamente se volvió viral.