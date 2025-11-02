Nico Vázquez y Dai Fernández tuvieron una romántica salida nocturna: la nueva foto juntos 

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no se ocultan después de confirmar su romance luego de la separación del actor de Gimena Accardi tras 18 años en pareja mientras que la actriz venía de romper su noviazgo de varios años con Gonzalo Gerber.

Los protagonistas de la obra Rocky confirmaron públicamente el inicio del vínculo más allá de lo laboral y ya no se esconden en público. La cuenta en redes del programa LAM (América Tv) mostró la nueva imagen de los actores juntos disfrutando de una salida romántica.

La salida romántica de Nico Vázquez con Dai Fernández

«Amor en el aire. Nico y Dai acaramelados en la noche porteña. #LAM», se expresó en el posteo al mostrar la imagen de los dos sentados y charlando al frente de un ventanal de un restaurante mientras él le acariciaba la espalda.

Tras las primeras palabras de Nico hablando de su relación con Dai, Gimena Accardi remarcó que quiere que le vaya bien y que nunca hablaría mal de su ex.

«Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él. Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto», precisó la actriz hace unos días en diálogo con Yanina Latorrre en el ciclo SQP.

Y sobre el vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández remarcó: «Ella es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podes enamorar».

Gimena Accardi, tras la confirmación del romance de Nico Vázquez: “Mi lugar seguro en tiempos difíciles”

A días de que Nicolás Vázquez blanqueara su relación con la actriz Dai Fernández, su compañera en el musical Rocky, Gimena Accardi eligió expresarse desde otro lugar. En vez de hablar de su ex, compartió un mensaje lleno de gratitud y sensibilidad al celebrar su nominación a los premios Martín Fierro al streaming, por su labor en Olga.

Mientras Vázquez y Fernández se mostraron juntos por primera vez en público, disfrutando de un almuerzo distendido y preparando su primer viaje como pareja oficial, las miradas también se dirigieron hacia Accardi, quien fue su compañera de vida durante casi veinte años.

Sin hacer referencia directa a la nueva relación de su ex, la actriz volcó sus sentimientos en las redes, donde escribió un texto que muchos interpretaron como una reflexión sobre su presente emocional: “En 2023 fui a Olga sólo por un día y terminé quedándome a vivir. Encontré un espacio donde podía ser yo, donde me conocieron casi por completo. Un lugar para charlar, reír, crear, aprender y sanar. Fue mi refugio en los días duros y mi parque de diversiones cuando todo iba bien”, compartió.