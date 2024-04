Nicole Neuman dejó a Tini Stoessel en evidencia por un insólito motivo: ¿Cuál?

Últimamente Nicole Neumann está muy activa en sus redes sociales, la modelo suele compartir detalles de su día a día, desde momentos junto a sus hijas o Manu Urcera a mostrar sus looks más icónicos. Ahora, la modelo dejó en evidencia a Tini Stoessel quién lució un estilo muy parecido al suyo.

Nicole utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir una reciente foto de la artista donde luce una cabellera larga y rubia con varias ondas. Para demostrar que ella fue la primera en utilizar ese look, Nicole también subió una foto de ella con el mismo peinado.

«Me habrán criticado en ese momento… ¡Pero no pueden negar que siempre estoy a la vanguardia!«, escribió junto a las imágenes Nicole Neumann. Sin embargo, la esposa de Manu Urcera agregó rápidamente para dejar en claro que no tenía ninguna intención de pelear con Tini Stoessel: «Tini te amamos»

Recordemos que la reconocida cantante argentina está dando mucho que hablar gracias a sus nuevas canciones, donde realiza varios descargos tanto para Cami Homs como para Marcelo Tinelli tras el cruce que protagonizó con su padre.

Cómo es el cuarto del bebé que espera Nicole Neuman junto a Manu Urcera

Hace unos días Nicole, también compartió en sus redes, como está quedando el cuarto del bebé. En las imágenes se puede ver que, desde la elección de los muebles hasta los pequeños detalles decorativos, cada aspecto ha sido cuidadosamente seleccionado para crear un espacio único y especial para su bebé.

Entre las imágenes compartidas por Nicole, se pueden apreciar detalles encantadores, como la cuna decorada con suaves textiles y almohadones, así como también los muebles blancos de estilo nórdico que aportan un toque moderno y elegante al ambiente.

Además, se pueden ver rincones pensados para el juego y la diversión, demostrando que la habitación del bebé será un lugar lleno de alegría y amor.