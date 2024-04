Tini Stoessel presentó su nuevo tema «Posta»

Tini Stoessel anunció el estreno de su quinto álbum. El próximo 11 de abril sus fanáticos conocerán finalmente todos los temas de «Un mechón de pelo».

El primero en salir fue «Pa», una canción sumamente emotiva en la que la cantante contó cómo vivió la internación de su padre y los miedos que tuvo que atravesar cuando estuvo en terapia intensiva.

Ahora presentó «Posta», una canción en la que habla sobre las críticas que recibe constantemente mediante redes sociales. En la letra explica que por mucho tiempo hizo creer a todos que no le importaban las cosas que se decían de ella, pero realmente por dentro lo padecía.

El video también deja un mensaje ya que se puede ver cómo la cantante hace una transformación y no es casualidad que la haga caminando por un puente. En psicología, los puentes simbolizan el paso de una etapa a otra, mientras que en lo espiritual el hecho de poder cruzar un puente simboliza voluntad y determinación para alcanzar un objetivo final.

La letra de “Posta”

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra

Yo estoy bien

Yo nunca siento

Total to’ viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta

Que van 10 años

Que van 1000 daños

Que bien me engaño

Posta

Que soy perfecta

Y no me afecta lo que digan los extraños

Posta

Que estoy bien que estoy bien que estoy bien que estoy bien que yo puedo

Posta

Por que he nacido con dinero

En cuna de oro

Nada duele

¿Esa es la posta?

Solo soy yo la que vi llover

Nadie quiere ver

Nadie va a llamar

Preferí dormir

Preferí callar

Una princesa no llora en televisión

Pero

El acting mal no me salió

Hasta TINI se lo creyó

Pero Martina despertó y ahora le importa

Posta

La Posta es que siempre fui una rockstar

Posta

Y me encanta que no la conozcas

Posta

Soy la flaquita de la tele

Que de memoria se aprendió lo que le impostan

Flasheaste que tenés la posta pero

Puedo decírtelo porque ahora sí me importa

Podría seguir pero mejor te la hago corta

Posta

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra

Yo estoy bien

Yo nunca siento

Total to’ viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta

El mensaje de Tini Stoessel tras la publicación de su nuevo tema «Pa»

Hace poco presentó un tema dedicado a su padre, ni bien salió el tema, alcanzó más de 2 millones de reproducciones y muy buena aceptación por parte del público que se vio reflejado en su letra. Incluso varias cantantes como Nicki Nicole o Emilia la felicitaron.

En ese contexto la cantante expresó lo siguiente:

“Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por todos sus mensajes. Estoy muy conmovida con sus historias, de la manera en la que me expresan sus sentimientos y vivencias. Qué bendición que esta canción pueda acompañarlos de alguna manera. Los amo”, agradeció Tini.

Con Información de Noticias Argentinas