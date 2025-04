Costa reaccionó a las fuertes acusaciones de Viviana Canosa: “Es aberrante”

En medio de las polémicas declaraciones de Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani, la conductora lanzó una terrible acusación que involucra a la humorista y su amiga Costa, en un caso de abuso de menores y aseguró que presentará las pruebas en Comodoro Py el próximo miércoles.

Costa: «No vi nada y no sé nada. La verdad no sé»

Costa, quien no estaba involucrada en el drama hasta que opinó sobre Canosa, reaccionó ante las declaraciones de Canosa y negó que sean reales: “No vi nada estaba al aire, es una acusación aberrante ¿Qué te puedo decir? No vi nada y no sé nada. La verdad no sé”.

El notero de LAM le pregunto si “le sorprendía” la reacción de Viviana Canosa para con ella luego de haber querido defender a su amiga Lizy Tagliani: “¿Cómo no me va a sorprender? Si. Por supuesto que es absolutamente falso”

Y continuó: «Yo tengo un grave que lo tengo que solucionar porque tengo que dejar de meterme en batallas que no son mías porque todo esto es generado por eso. Tengo que aprender a cerrar la boca”.

“Un carpetazo es cuando alguien tiene algo cierto de alguien y le tira eso. No tengo nada para decir, nada bueno. Esto que es un contenido para un programa, es mi vida personal y es muy doloroso, ¿por qué yo tengo que pasar esta angustia?”, cerró.