Nicole Neumann y Manu Urcera habrían firmado contrato prenupcial: los detalles del polémico acuerdo

Nicole Neumann y Manu Urcera habrían firmado ya el contrato prenupcial, según indicaron allegados a la pareja, antes de la gran boda que se realizará en diciembre próximo en el predio Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

La información fue confirmada por la periodista Paula Varela, en «Socios del Espectáculo», quien el último viernes indicó que «ya está firmado su contrato prenupcial» entre Nicole Neumann y Manu Urcera antes del casamiento.

El contrato prenupcial para definir los límites del matrimonio entre Nicole Neumann y Manu Urcera había trascendido en abril pasado, cuando comenzó a correrse el rumor de que la familia del piloto de Río Negro había impuesto sus condiciones para que ambos pudieran casarse.

El contrato prenupcial entre Nicole Neumann y Manu Urcera habría sido generador de discordia entre la modelo y la familia del corredor, ya que sería una manera de establecer los límites sobre el avance de la sociedad marital entre ambos.

Qué dice el contrato prenupcial que firmaron Nicole Neumann y Manu Urcera

Los rumores sobre el contrato prenupcial entre Nicole Neumann y Manu Urcera comenzaron a correr en abril pasado, cuando se señalaba además que la modelo no tenía una buena relación con la familia de su novio.

Entonces, se aseguraba que el contrato prenupcial establecía que Manu Urcera se hiciera cargo de la empresa familiar cuando cumpla 40 años; hasta entonces, podrá desarrollarse en su carrera como piloto de Turismo Carretera sin problemas.

Además, en el programa «Intrusos», que conduce Flor de la V por América, indicaron también que la familia Urcera desearía que un varón se hiciera responsable de la empresa que les significa sus ingresos, por lo que Nicole Neumann y Manu Urcera deberían tener un hijo varón, en caso de haber descendencia conjunta.

Qué dijo Nicole Neumann sobre el contrato prenupcial con Manu Urcera

Por su parte, cuando comenzaron a correrse los rumores sobre el contrato prenupcial entre Nicole Neumann y Manu Urcera, la modelo señaló entonces que «yo no estoy enterada del contrato prematrimonial».

Además, negó que haya existido ese pedido de parte de su pareja: «no hubo nada», aseguró.

Sin embargo, dijo que tampoco era una posibilidad descartada. «No me molestaría (firmar un contrato prematrimonial), pero no sé qué dicen porque no me pasó» cerró entonces.