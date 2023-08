Nicole Neumann envuelta en un nuevo escándalo, antes de su boda con Manu Urcera

Nicole Neumann se prepara para su casamiento con Manu Urcera, que se realizará en diciembre próximo en Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), pero en las últimas horas volvió a ser salpicada por un nuevo escándalo, que la dejó expuesta públicamente.

Se sabe que la boda de Nicole Neumann con Manu Urcera no será la primera de la modelo, quien anteriormente se casó en un gran evento con el músico Nacho Herrero. Finalmente ese romance, previo a que conociera a Fabián Cubero, fue efímero y terminó en escándalo.

Ahora, Nacho Herrero volvió a ser noticia luego de años de anonimato porque se separó de su actual pareja, en medio de denuncias de violencia de género. Es que su exmujer Vanina Gramuglia, conocida por su paso por Gran Hermano 2007, lo acusó de ejercer violencia contra ella y contra la hija que tienen en común.

Según contó Vanina Gramuglia, el exmarido de Nicole Neumann tiene una perimetral que la protege ya que Herrero habría ejercido violencia física y verbal contra la madre de su hija y contra la niña también.

«No puedo dar detalles porque la causa y el expediente está en proceso de investigación. La fiscalía está trabajando en esto, fueron llamados familiares míos, también amigos. Entonces hay cierta info que no quisiera detallar, pero sí hubo situaciones muy delicadas. Por eso tomo conciencia de lo importante que fue dar este paso, porque también corría en riesgo la salud de Guadalupe de mi hija, su salud física, mental, emocional» contó Vanina Gramuglia sobre su tormentoso vínculo con Nacho Herrero, en diálogo con «A la tarde» en América.

La grave denuncia por violencia contra Nacho Herrero, el exmarido de Nicole Neumann

Según contó Vanina Gramuglia, “cuando pedí ayuda en la justicia ya habíamos llegado a un límite muy grave, muy delicado. Más allá de mi, de lo que empiezo a darme cuenta es en cómo esto estaba repercutiendo en Guadalupe. La violencia que experimenté, fue continua, de agresiones, enojo, romper cosas…”, dijo.

“Lo último fue un accidente con un ventanal que rompió a dos metros de Guadalupe. Y ahí tomé conciencia. En enero me separo. En marzo hago la denuncia por estas situaciones y cuando empiezo a abrirme y contar lo que estaba viviendo, me empiezo a enterar de más cosas, de comportamientos, hábitos, situaciones… No lo podía entender” contó Gramuglia sobre el exmarido de Nicole Neumann.

Finalmente, Vanina Gramuglia indicó que “no sé hasta donde puedo contar, pero hubo una situación en la que casi me muero. Cuando le pedí ayuda a la familia de él, me decían que estas cosas pasaban porque era mi culpa” concluyó.