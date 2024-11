No es River ni Boca: Daddy Yankee posó con la camiseta de un equipo del fútbol argentino 

Daddy Yankee es uno de los músicos de reggaeton más relevantes, un precursor en el género que cosechó decenas de hits a lo largo de su carrera. A pesar de esto, el artista se alejó de ese estilo y ahora predica la religión evangélica: en un reciente encuentro espiritual en Argentina vivió algo impensado con un curioso club del fútbol argentino.

Daddy Yankee posó con la remera de un equipo del ascenso

El intérprete de canciones como Gasolina, Llamado de Emergencia y Descontrol predica el evangelio en encuentro con sus seguidores y eso mismo hizo en el estadio de Chacarita Juniors, ubicado en el partido de San Martín, perteneciente al conurbano bonaerense. En ese contexto fue que Daddy Yankee recibió como regalo la camiseta del Club Atlético Chacarita Juniors.

El evento se trató de una iniciativa gratuita en la que también participó el cantante de cumbia argentino Rodrigo Tapari, gestionada por la Iglesia Manantial de bendiciones, perteneciente a la misma ciudad en la que se presentó el músico puertorriqueño de 47 años de edad. «¡El rey del reggaeton en San Martín! Daddy Yankee y Rodrigo Tapari estuvieron presentes en un evento organizado en nuestro estadio, donde ambos se llevaron para el museo la camiseta más linda del mundo», escribieron en un reciente posteo de Instagram desde la cuenta oficial del club de fútbol en cuestión.

La palabra de Daddy Yankee sobre sus encuentros para predicar el evangelio

«Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’«, comenzó su descargo el músico cuanod hizo público el cambio de rumbo de su imagen pública. Y siguió: «Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano; todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene. Así mismo Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo».