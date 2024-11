Maxi López en contra del romance de Wanda Nara y L-Gante: «le cayó mal»

Este fin de semana, Maxi López anunció que espera un nuevo hijo o hija con su actual pareja, Daniela Christiansson, mientras Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan un escandaloso divorcio. En este contexto, las noticias relacionadas a la conductora de Bake Off Famosos no le habrían caído del todo bien al exfutbolista, sobre todo por la confirmación del romance con L-Gante. Qué pasó entre ellos.

«No queda bien parada la familia»: la cruda opinión de Maxi López sobre el romance de Wanda Nara y L-Gante

Días atrás, Wanda Nara blanqueó su romance con L-Gante a través de redes sociales, a pesar de que este era un secreto a voces. Esto la puso en un elevado nivel de exposición mediática, que creció también tras la furibunda pelea con Mauro Icardi, su exmarido y padre de sus dos hijas.

Esta situación incomodó bastante a Maxi López, quien elige un perfil más bajo para su vida cotidiana después de haber pasado también por una escandalosa separación con la hermana de Zaira Nara, cuando ambos eran más jóvenes.

Según reveló Juan Etchegoyen en el ciclo «Mitre Live», el exmarido de Wanda Nara no estaría contento con la decisión de la madre de sus hijos. «Me cuentan que a Maxi López no le cayó bien esto. Yo le escribí para corroborarlo, pero hasta ahora no me respondió» indicó el periodista.

«Una persona del círculo íntimo me dijo: ‘hablá con Maxi, porque no le cayó bien esto'» reafirmó el conductor de «Mitre Live» por Radio Mitre.

Etchegoyen sumó que «yo no creo que Maxi responda porque no es de meterse en estos temas. Es cierto que Wanda no puede ponerse de novia con una persona que les caiga bien a todos, el corazón marca el rumbo. Es lógico quizás que a Icardi no le caiga bien esto, pero la noticia es que a Maxi López le cayó mal este noviazgo de Wanda con L-Gante«.

«Y pregunté por qué le cayó mal y en esa respuesta me dicen que una cosa son los rumores y otra cosa es la realidad con los besos en el vivo de Instagram y me dicen el textual: ‘No queda bien parada la familia’«, concluyó el periodista.