«No la quiero cruzar más»: Qué pasó entre Nico Occhiato y Nati Jota, tras su renuncia a Luzu TV

La salida de Nati Jota del ciclo «Nadie dice nada», que conduce Nico Occhiato en Luzu TV, generó ruido hacia adentro del equipo a pesar de que se evitó profundizar en eso durante los siguientes programas. Sin embargo, todo indicaría que el vínculo entre la influencer y el productor está en buenas condiciones, de acuerdo a las bromas que intercambian en público.

Justamente, un comentario de Occhiato fue el que generó mucha repercusión entre los seguidores del programa, a pesar de que más tarde defendieron a la dupla radial, parte del equipo que además integra Flor Jazmín Peña.

«Le mandamos un beso a Nati, que ya no está entre nosotros» deslizó el conductor radial con un tono jocoso, cuando leían al aire un mensaje en el que la nombraban. «¿Murió?» sumó en broma Peña, contestando a esa reacción.

«Sí, para nosotros sí» agregó Occhiato, quien siguió siendo consultado por su compañera. «¿Qué onda el vínculo con Nati? Me enteré que no fuiste a la fiesta Polenta para no verla» preguntó Flor, a lo que terminante el conductor contestó «la verdad es que no hablamos más».

«No la quiero cruzar más» cerró picante.

La respuesta de Nati Jota al comentario de Nico Occhiato

Por su parte, después del comentario de Nico Occhiato sobre su salida de Luzu TV, la influencer Nati Jota respondió sobre el tema y evitó entrar en polémicas, destacando una vez más la buena relación entre ambos.

«¿Cómo tomaste lo que dijo hoy Nico Occhiato en el programa?» le preguntó el notero de «Socios del espectáculo» (El Trece). «Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí» se sinceró la chica.

Finalmente, Nati le sacó dramatismo al momento y agregó «cuando salieron las notas en todos los portales me escribió Nico. ‘Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda’. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada» concluyó.